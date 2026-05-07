Pista
Panamericano Junior de Ciclismo de Pista 2026: Colombia continúa líder tras la segunda jornada
La Selección Colombia sumó una presea de plata y tres de bronce en la segunda jornada del Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo de Pista 2026, que se desarrolla en el Velódromo Internacional de Xalapa, México.
En la prueba de persecución individual, Sheylin Gómez se adjudicó el subcampeonato panamericano junior. En la final, la colombiana registró un tiempo de 3:41.680 y un promedio de velocidad de 48.718 km/h. El oro de la prueba fue para la chilena Alexandra Osorio y el bronce fue para la mexicana Manola de Castro.
Luego de su segundo lugar en la competencia, Gómez destacó: “Muy feliz con este logro, estuvimos muy cerca, pero al final nos llevamos la medalla de plata. Es algo que venimos trabajando mucho y un agradecimiento especial a la Federación y a quienes nos están apoyando”.
Continuando la jornada, en la rama masculina, José Luis García obtuvo la medalla de bronce en la persecución individual. Durante la instancia definitiva, nuestro representante tuvo un tiempo de 3:15.271, que fue superado por el chileno Luciano Carrizo (oro) y del mexicano Jesús Zamudio (plata).
“Una medalla que se sufrió demasiado, me sabe a gloria porque es una presea que trabajé mucho y lo di todo. Estoy muy feliz, le agradezco a Dios y le dedico esta victoria a mi mamá”, comentó José Luis tras su participación en la prueba.
Thomas Mejía también subió al tercer lugar del podio, pero en la prueba del scratch masculino. La prueba se desarrolló con una distancia de 7.5 kilómetros (30 vueltas al velódromo) y la velocidad promedio fue de 48.648 km/h. El oro fue para el local Cristian Garfias, seguido por el brasileño Ryan Murari y por Thomás Mejía.
Sin cambiar la prueba, pero si la rama, Salomé Vargas también obtuvo el bronce en la jornada de este miércoles. La competencia se desarrolló con la misma distancia anteriormente mencionada, donde la mexicana Ximena Valentín lideró y el segundo puesto fue para la peruana Valeria Sandiga.
Teniendo en cuenta los resultados de las dos primeras jornadas, Colombia se mantiene en el liderato del certamen internacional con tres oros, una plata y cuatro bronces (total de ocho). El segundo lugar lo ocupa Chile (tres oros y un bronce) y el tercero es para México (dos oros, cinco platas y un bronce).
En la tercera jornada ocho pisteros nacionales estarán en competencia: Danna Martínez, Manuela Loaiza, Juan José Calderón y Martín Mesa competirán en las semifinales del sprint. Emelith Rodríguez estará en el ómnium, Daniel García y Juan Esteban Sánchez en eliminación y José Luis García junto a Juan Esteban Sánchez en la prueba por puntos.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
Pista
El maderamen del nuevo Velódromo de Mosquera, prácticamente listo
Haciéndole seguimiento al nuevo Velódromo de Mosquera, la Revista Mundo Ciclístico realizó una nueva inspección con el fin de constatar el avance de las obras, que marchan como se tiene previsto en el cronograma.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, que quedó prácticamente terminado en su totalidad, a falta del proceso de pulimento y demarcación de la pista.
“Nos sentimos muy orgullosos de haber podido realizar todo esto. Fue un reto tanto en su estructura como el tema de la pista y estamos muy contentos por los resultados”, empezó diciendo la arquitecta Sandra Rivera.
A renglón seguido continuó: “Nosotros pulimos y empezamos a poner todas las delimitaciones y marcaciones que manda la Unión Ciclista Internacional (UCI), y después colocaremos la membrana protectora que es la que le da el brillo a la pista y es por donde realmente pasan los ciclistas”.
En el tema de los exteriores del velódromo (plazoletas, accesos peatonales, parqueaderos y demás), las obras van en un 30%, pero al concepto pista que es el corazón de esta gran obra, solo le estaría restando un 5%.
“Es una satisfacción muy grande hacer parte de un proyecto tan importante del país, a nivel del deporte, sabemos el impacto que tiene a nivel nacional una estructura tan grande, el ciclismo es uno de los deportes insignias de Colombia, el más ganador, y le cumpliremos haciendo algo mucho más qué representativo con este velódromo”, finalizó contánonos Alán Iguarán, ingeniero residente del proyecto.
Pista
La Selección Colombia inició su participación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026
Este martes 5 de mayo comenzó oficialmente el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026, certamen que reúne a las futuras figuras del ciclismo continental en el velódromo Internacional Xalapa, en Veracruz, México, con competencias programadas hasta el sábado 9 de mayo.
Durante cinco jornadas se disputarán pruebas de velocidad y semifondo en ambas ramas, con un calendario que incluye velocidad por equipos, persecución por equipos e individual, scratch, eliminación, ómnium, kilómetro contrarreloj, keirin, madison y carreras por puntos.
La programación inició con las clasificaciones de la velocidad por equipos (mujeres y hombres) y persecución por equipos en la sesión matutina y en la tarde, se disputaron las finales.
El míercoles 6 de mayo, la jornada tendrá en la mañana la clasificación de velocidad individual (200 m) en ambas ramas, seguida de las finales del scratch. En la sesión de la tarde se desarrollarán los cuartos de final de la velocidad y las clasificaciones y finales de la persecución individual (3 km).
El jueves 7 se correrán las semifinales y finales de la velocidad individual en ambas ramas, además de la eliminación masculina, la carrera por puntos masculina (25 km) y el ómnium femenino, que comprenderá scratch, tempo race, eliminación y carrera por puntos.
La jornada del viernes 8 incluye el kilómetro contrarreloj (clasificación y final), la carrera por puntos femenina (20 km), la eliminación femenina y la definición del ómnium masculino.
El campeonato cerrará el sábado 9, con el keirin (rondas y finales en ambas ramas) y la madison femenina (20 km) y masculina (30 km), pruebas que pondrán el broche de oro al certamen continental.
La Selección Colombia estará en competencia de la siguiente manera:
Velocidad Equipos: Martín Mesa, Juan José Calderón y Thomas Mejía / Daniela Quintero, Manuela Loaiza y Danna Martínez
Persecución Equipos: José Luis García, Santiago Ruiz, Daniel García y Juan Esteban Sánchez / Salomé Vargas, Ana Sofía Suárez, Sheylin Gómez y Emelith Rodríguez
Velocidad: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez
Kilómetro: Thomas Mejía, Juan José Calderón / Salomé Vargas y Manuela Loaiza
Keirin: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez
Persecución Individual: José Luis García, Daniel García / Daniela Quintero y Sheylin Gómez
Scratch: Santiago Ruiz, Thomas Mejía / Salomé Vargas y Ana Sofía Suárez
Prueba por puntos: José Luis García, Juan Esteban Sánchez / Ana Sofía Suárez y Daniela Quintero
Ómnium: Juan Esteban Sánchez y Emilith Rodríguez
Madison: Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz / Ana Sofía Suárez y Sheylin Gómez
Eliminación: Daniel García, Juan Esteban Sánchez / Sheylin Gómez y Emilith Rodríguez
Pista
Panamericano Junior de Pista Xalapa 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo definió la nómina de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, que se disputará del 4 al 9 de mayo de 2026 en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz (México). La delegación nacional estará conformada por 14 deportistas y un equipo técnico interdisciplinario, con el objetivo de disputar las medallas continentales en las diferentes pruebas del programa oficial UCI y revalidar el título general del evento conseguido en los últimos años.
El equipo de velocidad estará integrado por Danna Valentina Martínez (Casanare), Manuela Loaiza (Antioquia), Juan José Calderón (Antioquia), Martín Mesa (Antioquia) y Thomas Mejía (Antioquia), quienes competirán en velocidad, keirin y kilómetro contrarreloj.
Por su parte, el equipo de semifondo estará formado por Salomé Vargas (Avinal El Carmen de Viboral), Sheylin Gómez (Valle), Emelith Rodríguez (Antioquia), Daniela Quintero (Avinal El Carmen de Viboral), Ana Sofía Suárez (Valle), Daniel Mauricio García (Valle), José Luis García (Boyacá), Juan Esteban Sánchez (Antioquia) y Santiago Ruiz (Antioquia), quienes asumirán el reto en pruebas como persecución, ómnium, madison, scratch y carrera por puntos.
El equipo técnico estará encabezado por los entrenadores John Jaime González y Andrés Felipe Torres; quienes estarán acompañados por los mecánicos Andrés Hernández y Johan Danilo Vargas; la fisioterapeuta Deisy Jasmín Mancipe; el masajista Jessid Daniel Rincón, y el delegado Jorge Enrique Duarte Villamizar, quienes garantizarán el acompañamiento integral del grupo durante la competencia.
La Selección Colombia viajará a territorio mexicano el próximo sábado 2 de mayo, para adecuarse al escenario y afrontar las competencias a partir del martes 5 de mayo.
El Campeonato Panamericano Junior de Pista reunirá a los mejores exponentes del continente en la categoría 17-18 años (2008-2009), bajo reglamentación de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Colombia buscará consolidar su protagonismo histórico en la pista continental y proyectar a sus nuevas figuras hacia el alto rendimiento internacional.
*Con Información de Fedeciclismo