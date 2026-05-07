Panamericano Junior de Ciclismo de Pista 2026: Colombia continúa líder tras la segunda jornada

La Selección Colombia sumó una presea de plata y tres de bronce en la segunda jornada del Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo de Pista 2026, que se desarrolla en el Velódromo Internacional de Xalapa, México.

En la prueba de persecución individual, Sheylin Gómez se adjudicó el subcampeonato panamericano junior. En la final, la colombiana registró un tiempo de 3:41.680 y un promedio de velocidad de 48.718 km/h. El oro de la prueba fue para la chilena Alexandra Osorio y el bronce fue para la mexicana Manola de Castro.

Luego de su segundo lugar en la competencia, Gómez destacó: “Muy feliz con este logro, estuvimos muy cerca, pero al final nos llevamos la medalla de plata. Es algo que venimos trabajando mucho y un agradecimiento especial a la Federación y a quienes nos están apoyando”.



Sheylin Gómez, medalla de Plata en la Persecución Individual Damas. (Foto © FCC)

Continuando la jornada, en la rama masculina, José Luis García obtuvo la medalla de bronce en la persecución individual. Durante la instancia definitiva, nuestro representante tuvo un tiempo de 3:15.271, que fue superado por el chileno Luciano Carrizo (oro) y del mexicano Jesús Zamudio (plata).

“Una medalla que se sufrió demasiado, me sabe a gloria porque es una presea que trabajé mucho y lo di todo. Estoy muy feliz, le agradezco a Dios y le dedico esta victoria a mi mamá”, comentó José Luis tras su participación en la prueba.

Thomas Mejía también subió al tercer lugar del podio, pero en la prueba del scratch masculino. La prueba se desarrolló con una distancia de 7.5 kilómetros (30 vueltas al velódromo) y la velocidad promedio fue de 48.648 km/h. El oro fue para el local Cristian Garfias, seguido por el brasileño Ryan Murari y por Thomás Mejía.



El antioqueño Thomás Mejía finalizó tercero en la final del scratch. (Foto © FCC)

Sin cambiar la prueba, pero si la rama, Salomé Vargas también obtuvo el bronce en la jornada de este miércoles. La competencia se desarrolló con la misma distancia anteriormente mencionada, donde la mexicana Ximena Valentín lideró y el segundo puesto fue para la peruana Valeria Sandiga.

Teniendo en cuenta los resultados de las dos primeras jornadas, Colombia se mantiene en el liderato del certamen internacional con tres oros, una plata y cuatro bronces (total de ocho). El segundo lugar lo ocupa Chile (tres oros y un bronce) y el tercero es para México (dos oros, cinco platas y un bronce).

En la tercera jornada ocho pisteros nacionales estarán en competencia: Danna Martínez, Manuela Loaiza, Juan José Calderón y Martín Mesa competirán en las semifinales del sprint. Emelith Rodríguez estará en el ómnium, Daniel García y Juan Esteban Sánchez en eliminación y José Luis García junto a Juan Esteban Sánchez en la prueba por puntos.

*Con Información Comité Olímpico Colombiano