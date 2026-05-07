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Pista

Panamericano Junior de Ciclismo de Pista 2026: Colombia continúa líder tras la segunda jornada

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La antioqueña Salomé Vargas se colgó el bronce en el Scratch Femenino. (Foto © FCC)
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El maderamen del nuevo Velódromo de Mosquera, prácticamente listo

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Así luce la pista de madera del nuevo Velódromo de Mosquera. (Foto © RMC)
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La Selección Colombia inició su participación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026

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5 mayo, 2026

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La nómina de la Seleción Colombia que se encuentra en Xalapa, México. (Foto © FCC)
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Panamericano Junior de Pista Xalapa 2026: definida la nómina de la Selección Colombia

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29 abril, 2026

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La Selección Colombia Junior de Pista buscará repetir lo hecho en Perú. (Foto © FCC)
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