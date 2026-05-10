Santiago Buitrago se vio forzado a abandonar el Giro de Italia tras una caída masiva

El segundo día del Giro de Italia 2026 dejó por fuera a cinco pedalistas, uno los cuales fue el bogotano Santiago Buitrago, el jefe de filas del Bahrain – Victorious y uno de los aspirantes al top 10 de la general. Asimismo, el australiano Jay Vine y el español Marc Soler, ambos del UAE Team Emirates – XRG, se vieron obligados a retirarse.

El incidente se presentó a falta de 23 kilómetros para la llegada, cuando uno de los ciclistas perdió el control en el pelotón, lo que ocasionó una caída masiva. Entre los afectados estuvo, el británico Adam Yates, pero este no abandonó la competición, aunque se reportó a más de 13 minutos del ganador.

¡DURÍSIMO CHOQUE MULTIPLE!



La carrera tuvo que ser interrumpida tras una colisión masiva a 23 kilómetros de la meta.



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El pedalista bogotano, que rodaba en los puestos de vanguardia para evitar posibles cortes, no pudo esquivar el impacto y chocó contra las barreras metálicas de seguridad que delimitaban la carretera búlgara.

“Tras las evaluaciones médicas y los rayos X, no se detectaron fracturas y todas las pruebas resultaron normales. Santi sufrió varias abrasiones superficiales, hematomas en los músculos del cuello que le provocaron limitación del movimiento y una conmoción cerebral.”, indicó el equipo World Tour a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, precisaron que el pedalista colombiano continuará bajo observación médica y que se le aplicará el protocolo estándar de conmoción cerebral de SCAT.