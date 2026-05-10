¡Memorable! El L’Angliru sentenció la Vuelta a España Femenina en favor de Paula Blasi; Paula Patiño la mejor suramericana

La Vuelta a España Femenina afrontó por primera vez la cima más temida del ciclismo español, el L’Angliru, donde la local Paula Blasi (UAE Team ADQ) entró 2° para hacer historia y consagrarse campeona.

El podio de la ronda española para mujeres lo completaron la neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) y la francesa Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike), quienes se subieron al segundo y tercer cajón, respectivamente.



Podio de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto UAE Team ADQ © Getty Images Sport)

La mejor suramericana fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el puesto 32° a más de 14 minutos de la nueva campeona. En cuanto a la otra colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) concluyó en la casilla 100° a más de una hora de Blasi.

La última etapa quedó en manos de la suiza Petra Stiasny (Human Powered Health), que logró salir victoriosa en la jornada final de la carrera de 132,9 kilómetros, disputada entre La Pola Llaviana y el L’Angliru.



Petra Stiasny ganó la última etapa de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto La Vuelta Femenina © Cxcling Creative Agency)

Vuelta España Femenina (2.WWT)

Resultados Etapa 7 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana – L’Angliru (132,9 km)

1 Petra Stiasny Human Powered Health 4:09:40 2 Blasi Paula UAE Team ADQ 0:23 3 Juliette Berthet FDJ United-SUEZ 0:43 4 Marion Bunel Team Visma | Lease a Bike 0:43 5 Anna van der Breggen Team SD Worx-Protime 0:59 6 Valentina Cavallar Team SD Worx-Protime 1:10 7 Urska Zigart AG Insurance-Soudal Team 1:30 8 Usoa Ostolaza Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi 1:41 9 Barbara Malcotti Human Powered Health 1:56 10 Nienke Vinke Team SD Worx-Protime 2:16 37 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 10:18 91 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 30:19



Paula, Blasi, campeona de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto UAE Team ADQ © Getty Images Sport)

Clasificación General Final