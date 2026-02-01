Ruta
¡Final vibrante! Cristóbal Baeza le gana el duelo a los argentinos y se consagra campeón de la Vuelta a San Juan 2026
El ciclista chileno Cristóbal Baeza del equipo Plus Performance se consagró campeón de la Vuelta a San Juan 2026, una de las competencias más emblemáticas del ciclismo argentino, tras finalizar segundo en la jornada final.
Baeza, que dejó de practicar el triatlón para hacer la transición al ciclismo de ruta, ratificó en la última etapa la regularidad que sostuvo a lo largo de los diez días de competencia y le arrebató el liderato a su compatriota Cristóbal Ramírez.
“Cambiarme de deporte fue súper difícil, porque implicó dejar todo lo que hacía desde chico, pero terminó siendo un cambio increíble”, dijo Baeza al finalizar la carrera.
La última etapa de la ronda sanjuanina tuvo como ganador al gaucho Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía), quien alcanzó su segunda victoria en la carrera.
Ruta
Arianna Fidanza suma más victorias para el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi y se queda con la Pionera Race
!Cero y van dos para Italia! Arianna Fidanza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ganó la Pionera Race. La italiana fue la más rápida de un grupo reducido, luego de un recorrido de 71 kilómetros entre Gandia y Cocentaina.
La italiana consiguió el triunfo al sprint, después de trabajar en los momentos clave de carrera para mantenerse con posibilidades hasta el final. Una victoria más para el casillero del equipo vasco que sigue sumando puntos en el ranking tras los conseguidos, especialmente por la colombiana Paula Patiño, en El Salvador.
Fidanza, que alcanzó su primera victoria de la temporada, sucedió en el palmarés de la novel carrera española a su compatriota Débora Silvestri, campeona del año pasado. El podio lo completaron la francesa Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) y la noruega Oda Aune Gissinger (Hitec Products – Fluid Control), quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.
La segunda edición de la Pionera Race, que no contó con participación colombiana, tuvo en competencia a dos suramericanas: la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) en la casilla 51° y a la ecuatoriana Natalia Vasquez (Eneicat – CMTeam) en el puesto 32°.
Resultados Pionera Race-SCV (1.1)
Gandia – Cocentaina (71 km)
|1
|Arianna Fidanza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:10:15
|2
|Laura Asencio
|Ma Petite Entreprise
|m.t.
|3
|Oda Aune Gissinger
|Hitec Products – Fluid Control
|m.t.
|4
|Karolina Perekitko
|Mayenne Monbana My Pie
|m.t.
|5
|Karin Söderqvist
|Hitec Products – Fluid Control
|m.t.
|6
|Debora Silvestri
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:01
|7
|Noémie Thomson
|DAS – Hutchinson
|0:01
|8
|Alice Coutinho
|Mayenne Monbana My Pie
|0:01
|9
|Marine Allione
|Mayenne Monbana My Pie
|0:01
|10
|Clémence Latimier
|Ma Petite Entreprise
|0:01
|51
|Agua Marina Espínola
|Team Abadie Magnan
|2:52
|52
|Natalia Vásquez
|Eneicat – CMTeam
|2:52
Ruta
¡A pura velocidad! Arne Marit sale victorioso en el Trofeo Palma con César Macías y Antonio Prieto en el top 15
La última carrera de la Challenge de Mallorca 2026 quedó en manos del belga Arne Marit. El corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe sorprendió a los favoritos y a pura velocidad se quedó con la victoria, luego de recorrer 158,3 kilómetros en la capital de la isla española de Mallorca.
El europeo aceleró en los últimos metros y logró vencer con suficiencia al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y a su compañero de equipo, el italiano Alessio Magagnotti, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
El mejor latinoamericano, de los siete en competencia, fue el sprinter mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) en un meritorio puesto 11° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) se reportó en el puesto 90° a 35 segundos.
Marit, que estaba corriendo su primera carrera de la temporada, alcanzó su primer triunfo del año y sucedió en el palmarés de la carrera española de un día al portugués Iuri Leitão, ganador en 2025.
Resultados Trofeo Palma (1.1)
Marratxí – Palma (158,3 km)
|1
|Arne Marit
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:26:24
|2
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Alessio Magagnotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Iúri Leitão
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|5
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Enrico Zanoncello
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|7
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|8
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|9
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Giacomo Villa
|Petrolike
|m.t.
|11
|César Macías *México
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|14
|José Antonio Prieto *México
|Petrolike
|m.t.
|29
|Juan José Prieto *México
|Petrolike
|m.t.
|90
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:35