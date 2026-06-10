Ultímas Notícias
Bogotá será la sede de la final de los Juegos Intercolegiados 2026; incluido el ciclismo de ruta
La capital de los colombianos será la sede de la final nacional de los Juegos Intercolegiados Nacionales. Así lo dio a conocer la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, junto al director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, (IDRD) Daniel García Cañón, a través de la firma del acto administrativo que ratifica la designación del evento para la ciudad.
Este anuncio denota el compromiso de la máxima autoridad del deporte nacional con el cumplimiento del cronograma de los Juegos, que este año reunieron a un total de 687 mil deportistas y entrenadores de los 32 departamentos del país.
Para la ministra Patricia Duque esta designación representa la unión de dos grandes fuerzas en pro del deporte escolar: “La administración distrital ha demostrado su interés y total disposición para acoger este evento que dinamizará la economía de la ciudad y facilitará la movilización de los más de cinco mil deportistas que visitarán no solo los escenarios deportivos, también lugares turísticos de la capital (…) Bogotá será el epicentro del deporte escolar donde ratificaremos el gran semillero deportivo y de reserva que tiene nuestro país”.
Bogotá fue elegida tras una evaluación de requisitos necesarios para el desarrollo de la fase como la capacidad hotelera, experiencia en la realización de eventos y disponibilidad de infraestructura deportiva.
Algunos de los escenarios que acogerán las pruebas son: El Coliseo Cayetano Cañizares, el complejo acuático Simón Bolívar, el Parque Recreodeportivo el salitre (PRD), el Palacio de los Deportes y la Unidad Deportiva El Salitre.
“Recibir la final nacional de los Juegos Intercolegiados es una oportunidad para poner la infraestructura, la experiencia y el talento humano de Bogotá al servicio del deporte escolar colombiano. Desde el IDRD trabajaremos para que los 5.957 estudiantes-deportistas encuentren escenarios seguros, incluyentes y de alta calidad, y vivan una experiencia que fortalezca sus sueños y sus proyectos de vida. Estos jóvenes representan el presente y el futuro del deporte nacional” , afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.
Esta fase de los Juegos Intercolegiados convocará un total de 5.957 estudiantes, que buscarán subirse al podio en 26 modalidades deportivas (12 individuales y 7 de conjunto), así como tres (3) Para deportes, tres (3) mini deportes y festivales escolares.
Las competencias individuales estarán compuestas por ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Los para deportes serán boccia, para natación y para atletismo.
Por otro lado, los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol. Las demás modalidades ofertadas son: mini baloncesto, mini fútbol sala y mini voleibol.
Con una inversión de $15.982 millones, el Ministerio del Deporte garantizará el desarrollo de todas las competencias en condiciones de igualdad y equidad, brindando todos los servicios necesarios para el bienestar de cada delegación.
Los ganadores en la categoría prejuvenil que resulten vencedores lograrán un cupo a los XXX Juegos Sudamericanos Escolares a realizarse en Ecuador.
La fase representa la cúspide del cronograma de los Juegos Intercolegiados, la herramienta de transformación social que impacta positivamente a todos los territorios de Colombia. Este año un total de 9.522 instituciones educativas de 1.104 municipios participan.
Con la realización de este evento multideportivo, el Gobierno Nacional consolida el trabajo articulado con la capital de los colombianos, una fórmula ganadora que entregará a los futuros medallistas del país, una experiencia única que marcará sus vidas.
*Con Información Prensa Mindeporte
Pista
El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez recibe segunda válida del Nacional de Pista y concentración del PAD
La ciudad de Medellín será sede de la segunda válida del Nacional de Pista 2026, que se disputará del 11 al 13 de junio en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, con tres jornadas de competencia en las modalidades de velocidad y medio fondo.
El evento pistero reunirá a más de 280 deportistas de todo el país, representando a 2 selecciones, 14 ligas, 22 equipos y 22 clubes, donde los mejores talentos buscarán dejar su huella.
Durante los tres días, los participantes afrontarán un programa de competencias que le da continuidad al calendario nacional de pista y que permitirá evaluar el nivel de las nuevas generaciones y de los clubes y equipos de liga que hacen presencia en el certamen.
De manera paralela, la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo del Ministerio del Deporte realizará una nueva concentración del Programa PAD, dirigida a jóvenes entre los 14 y 18 años, quienes continuarán fortaleciendo su proceso hacia el alto rendimiento.
Ruta
Marshall Erwood gana la jornada inaugural del Tour de Beauce 2026; Wilmar Paredes primer líder
El Team Medellín-EPM inició con pie derecho esta una nueva experiencia a nivel internacional, en el Tour de Beauce, una carrera canadiense del calendario UCI, que arrancó en Saint-Côme-Linière con una jornada ondulada de 190,1 kilómetros de recorrido.
Tres pedalistas de la escuadra antioqueña terminaron en el top 10: Wilmar Paredes se ubicó en el segundo lugar, pero por bonificaciones se convirtió en el primer líder, mientras que el colombo español Óscar Sevilla se reportó en la 8° posición y Brayan Sánchez cerró el top10.
La primera jornada, que contó con tres puertos categorizados, fue ganada en un sprint reducido por el neozelandés Léo Roy (Entreposage Bluebird Québec en vélo), quien fue más rápido que sus rivales en la definición.
La carrera canadiense continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 169,2 kilómetros con salida y arribo en Saint-Odilon-de-Cranbourne, en la provincia de Quebec, Canadá.
Tour de Beauce (2.2)
Resultados Etapa 1 | Saint-Côme-Linière – Saint-Côme-Linière (190,1 km)
|1
|Marshall Erwood
|Whoosh – NZ Cycling Project
|4:10:10
|2
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|3
|Léo Roy
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|m.t.
|4
|Étienne Gagné
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|m.t.
|5
|Joel Plamondon
|Québec
|m.t.
|6
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|m.t.
|7
|Kent Ross
|Cascadia
|m.t.
|8
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|0:03
|9
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:06
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|0:06
|17
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|0:27
|36
|Diego Andrés Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:27
|78
|Álvaro José Hodeg
|Team Medellín – EPM
|0:54
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|4:09:58
|2
|Marshall Erwood
|Whoosh – NZ Cycling Project
|0:02
|3
|Léo Roy
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|0:08
|4
|Joel Plamondon
|Québec
|0:10
|5
|Étienne Gagné
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|0:12
|6
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:12
|7
|Kent Ross
|Cascadia
|0:12
|8
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|0:12
|9
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:18
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|0:18
Ruta
Quinn Simmons se apunta la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Alex Baudin sigue líder
En final propicio para los hombres rápidos, el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek) no se dejó cazar por el lote y se impuso en la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, que se disputó entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains, con un recorrido de 167,4 kilómetros.
El corredor norteamericano, que hizo parte de la fuga del día, superó en el embalaje al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al francés Mattéo Vercher (TotalEnergies), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera todos llegaron en el lote: Harold tejada (XDS Astana Team) 81°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 85° , mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en la casilla 106°.
En cuanto a la clasificación general, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa su compatriota Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) a 12 segundos del líder.
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este jueves con la quinta etapa, una jornada ondulada de 195,8 kilómetros entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, que incluye otro final ideal para los velocistas.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains (167,4 km)
|1
|Quinn Simmons
|Lidl – Trek
|3:34:08
|2
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|3
|Mattéo Vercher
|TotalEnergies
|,,
|4
|Marco Frigo
|NSN Cycling Team
|,,
|5
|García Pierna Raúl
|Movistar Team
|,,
|6
|Kron Andreas
|Uno-X Mobility
|,,
|7
|Jegat Jordan
|TotalEnergies
|,,
|8
|Craps Lars
|Lotto Intermarché
|,,
|9
|Castellon Jan
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|10
|Castrillo Pablo
|Movistar Team
|0:04
|81
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:04
|85
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:04
|106
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:04
Clasificación General Individual
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|13:35:13
|2
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:12
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|,,
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:15
|5
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|0:47
|6
|Jørgen Nordhagen
|Lidl – Trek
|,,
|7
|Mattias Skjelmose
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|8
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|0:57
|9
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:59
|10
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|1:00
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:21
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:54
|26
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:05