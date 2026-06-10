Bogotá será la sede de la final de los Juegos Intercolegiados 2026; incluido el ciclismo de ruta

La capital de los colombianos será la sede de la final nacional de los Juegos Intercolegiados Nacionales. Así lo dio a conocer la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, junto al director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, (IDRD) Daniel García Cañón, a través de la firma del acto administrativo que ratifica la designación del evento para la ciudad.

Este anuncio denota el compromiso de la máxima autoridad del deporte nacional con el cumplimiento del cronograma de los Juegos, que este año reunieron a un total de 687 mil deportistas y entrenadores de los 32 departamentos del país.

Para la ministra Patricia Duque esta designación representa la unión de dos grandes fuerzas en pro del deporte escolar: “La administración distrital ha demostrado su interés y total disposición para acoger este evento que dinamizará la economía de la ciudad y facilitará la movilización de los más de cinco mil deportistas que visitarán no solo los escenarios deportivos, también lugares turísticos de la capital (…) Bogotá será el epicentro del deporte escolar donde ratificaremos el gran semillero deportivo y de reserva que tiene nuestro país”.

Bogotá fue elegida tras una evaluación de requisitos necesarios para el desarrollo de la fase como la capacidad hotelera, experiencia en la realización de eventos y disponibilidad de infraestructura deportiva.

Algunos de los escenarios que acogerán las pruebas son: El Coliseo Cayetano Cañizares, el complejo acuático Simón Bolívar, el Parque Recreodeportivo el salitre (PRD), el Palacio de los Deportes y la Unidad Deportiva El Salitre.

“Recibir la final nacional de los Juegos Intercolegiados es una oportunidad para poner la infraestructura, la experiencia y el talento humano de Bogotá al servicio del deporte escolar colombiano. Desde el IDRD trabajaremos para que los 5.957 estudiantes-deportistas encuentren escenarios seguros, incluyentes y de alta calidad, y vivan una experiencia que fortalezca sus sueños y sus proyectos de vida. Estos jóvenes representan el presente y el futuro del deporte nacional” , afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Esta fase de los Juegos Intercolegiados convocará un total de 5.957 estudiantes, que buscarán subirse al podio en 26 modalidades deportivas (12 individuales y 7 de conjunto), así como tres (3) Para deportes, tres (3) mini deportes y festivales escolares.

Las competencias individuales estarán compuestas por ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Los para deportes serán boccia, para natación y para atletismo.

Por otro lado, los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol. Las demás modalidades ofertadas son: mini baloncesto, mini fútbol sala y mini voleibol.

Con una inversión de $15.982 millones, el Ministerio del Deporte garantizará el desarrollo de todas las competencias en condiciones de igualdad y equidad, brindando todos los servicios necesarios para el bienestar de cada delegación.

Los ganadores en la categoría prejuvenil que resulten vencedores lograrán un cupo a los XXX Juegos Sudamericanos Escolares a realizarse en Ecuador.

La fase representa la cúspide del cronograma de los Juegos Intercolegiados, la herramienta de transformación social que impacta positivamente a todos los territorios de Colombia. Este año un total de 9.522 instituciones educativas de 1.104 municipios participan.

Con la realización de este evento multideportivo, el Gobierno Nacional consolida el trabajo articulado con la capital de los colombianos, una fórmula ganadora que entregará a los futuros medallistas del país, una experiencia única que marcará sus vidas.

*Con Información Prensa Mindeporte