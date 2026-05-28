Ruta
Giro de Italia 2026: Paul Magnier alcanza su tercer triunfo con Thomas Silva 6°
El joven velocista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ganó este jueves la etapa 18 del Giro de Italia 2026, que recorrió 180 kilómetros entre Rovigo y Vicenza. El galo completó tres victorias en la ronda italiana, consolidándose como uno de los sprinters más regulares del pelotón internacional.
El trabajo de su compañero de equipo, el belga Jasper Stuyven, fue determinante en la parte final para dejar a Magnier en una posición ideal en los últimos metros, donde Magnier remató con potencia para alzarse con su tercer triunfo parcial en esta edición.
Segundo y tercero entraron los italianos Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) y Jonathan Milan (Lidl – Trek), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) fue el mejor suramericano del día, entrando en la sexta posición.
En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) completó la jornada sin contratiempos y arribó en el puesto 38° con el mismo tiempo del ganador y Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 104° a más de 4 minutos de Magnier.
Aunque no se produjeron movimientos significativos entre los favoritos, la etapa fue clave para ahorrar fuerzas antes de las jornadas de montaña que se avecinan, donde se definirán los puestos del podio.
El líder general continúa siendo el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), con más de cuatro minutos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). El podio parcial lo completa el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS).
La etapa 19 de la ‘Corsa Rosa’, prevista para este viernes, se llevará a cabo entre Feltre y Alleghe, jornada montañosa de 151 kilómetros con seis puertos categorizados y un final en alto.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 18 | Fai della Paganella – Pieve di Soligo (171 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:46:50
|2
|Edoardo Zambanini
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|3
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|m.t.
|4
|Francesco Busatto
|Alpecin – Premier Tech
|m.t.
|5
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|8
|Filippo Magli
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|9
|Sakarias Løland
|Uno-X Mobility
|m.t.
|10
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|38
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|104
|Einer Rubio
|Movistar Team
|4:00
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|70:44:04
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|4:03
|3
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|4:27
|4
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:00
|5
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|5:40
|6
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|7:09
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|7:14
|8
|Damiano Caruso
|Team Visma | Lease a Bike
|7:57
|9
|Davide Piganzoli
|Bahrain – Victorious
|8:34
|10
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|9:20
|11
|Bernal Egan
|Netcompany INEOS
|9:44
|28
|Einer Rubio
|Movistar Team
|59:38
Ruta
Julius Johansen gana el prólogo de la Boucles de la Mayenne; Juan Sebastián Molano el mejor suramericano
Arrancó la Boucles de la Mayenne 2026, que dio inicio con un prólogo de 5,4 kilómetros, por los alrededores del municipio francés de Laval, en el que el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG) fue el más rápido.
El pedalista escandinavo firmó el triunfo con un tiempo de 6:36″ superando por un segundo al sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) y por seis segundos al australiano Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos suramericanos en competencia, el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) fue el mejor ocupando el puesto 89° a 34 segundos de su compañero de equipo, mientras que el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) se clasificó 120°.
La carrera francesa continuará este viernes con la primera etapa en línea, una jornada llana de 172,4 kilómetros entre las localidades de Saint-Berthevin y Château-Gontier-sur-Mayenne.
RESULTADOS DEL PRÓLOGO
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: confirmado el recorrido de la carrera
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, la carrera más importante del calendario nacional para la categoría Sub-23 masculina, que se disputará del 20 al 26 de julio sobre carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
La edición 2026 contará con siete etapas y un recorrido variado que combinará jornadas llanas, etapas de media montaña, una contrarreloj individual y finales de alta exigencia, diseñados para poner a prueba a las nuevas promesas del ciclismo colombiano.
La competencia comenzará el lunes 20 de julio con una jornada de 125 kilómetros entre Yopal, Pore y Trinidad, en territorio casanareño, donde los velocistas y rodadores tendrán la primera oportunidad para buscar protagonismo.
La segunda etapa, programada para el martes 21 de julio, será una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre Aguazul, Monterrey, regreso a Aguazul y llegada en Yopal. El recorrido podría favorecer cortes y estrategias de equipos gracias al desgaste acumulado y las altas temperaturas del llano colombiano.
El miércoles 22 de julio se disputará la contrarreloj individual de 33,2 kilómetros, con salida y llegada en Aguazul y paso hasta el PR 95 de la vía a Yopal. Esta jornada será determinante en la clasificación general y permitirá comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.
La cuarta etapa, el jueves 23 de julio, conectará Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva sobre 140,8 kilómetros, en una jornada de transición que exigirá control estratégico por parte de los equipos favoritos.
La montaña comenzará a tomar protagonismo en la quinta fracción, prevista para el viernes 24 de julio, entre Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María y Guateque, con un recorrido de 115.4 kilómetros, que marcará el ingreso a territorio boyacense y podría generar diferencias importantes en la general.
La etapa reina se disputará el sábado 25 de julio, cuando los corredores afrontarán 179,1 kilómetros entre Guateque y el ascenso final al Alto del Cogollo, tras pasar por Machetá, Sisga, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, la variante de Tunja, Paipa y Duitama. El exigente trazado montañoso será decisivo en la lucha por el título.
La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 finalizará el domingo 26 de julio con una larga etapa de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, atravesando Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé y Guatavita. La última jornada ofrecerá un terreno ideal para ataques de larga distancia y definiciones estratégicas antes del cierre oficial de la carrera.
La ronda juvenil volverá a reunir a los mejores talentos Sub-23 del país, consolidándose como la principal plataforma de proyección para las futuras figuras del ciclismo colombiano. A lo largo de su historia, la Vuelta de la Juventud ha sido el escenario donde comenzaron a destacarse grandes referentes nacionales e internacionales, reafirmando su importancia dentro del proceso formativo del ciclismo de alto rendimiento.
Con este recorrido, la organización apuesta por una edición equilibrada, competitiva y de gran exigencia física, que recorrerá importantes corredores viales del centro-oriente colombiano y llevará el espectáculo del ciclismo a miles de aficionados en las carreteras del país.
Recorrido Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Etapa 1 – lunes 20 de julio
Yopal – Pore – Trinidad (125 km.)
Etapa 2 – martes 21 de julio
Aguazul – Monterrey – Regreso – Aguazul – Yopal (181.5 km.)
Etapa 3 – miércoles 22 de julio
CRI Aguazul – Vía Yopal hasta PR 95 – Regreso Aguazul (33.2 km.)
Etapa 4 – jueves 23 de julio
Yopal – Aguazul – Monterrey – Villanueva (140.8 km.)
Etapa 5 – viernes 24 de julio
Villanueva – San Luis de Gaceno – Santa María – Guateque (115.4 km.)
Etapa 6 – sábado 25 de julio
Guateque – Machetá – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Variante de Tunja – Paipa – Duitama – Alto del Cogollo (179.1 km.)
Etapa 7 – domingo 26 de julio
Duitama – Paipa – Variante de Tunja – Chocontá – Sisga – Sesquilé – Guatavita – El Salitre – Sopó (181.2 km.)
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Alpes Isere Tour: Tom Lambert se lleva el segundo capítulo con Juan Felipe Rodríguez en el top 20
En un final a pura velocidad, Tom Lambert (Vélo Club Villefranche Beaujolais) ganó este jueves la segunda etapa del Alpes Isere Tour, que se disputó sobre 134,3 kilómetros entre las localidades francesas de Saint-Martin de Vaulserre y Bourgoin-Jallieu. El belga Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike), ganador de la jornada inaugural, mantuvo el liderato.
En la definición, el joven pedalista francés superó al suizo Valentin Darbellay (Elite Fondations Cycling Team) y al danés Peter Øxenberg (INEOS Grenadiers Racing Academy), quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo) se reportó en el puesto 20° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en la casilla 27°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
La prueba francesa del calendario UCI continuará este viernes con una etapa rompe-piernas de 153,9 kilómetros entre Arandon-Passins y Corbas, que incluye seis premios de montaña categorizados. El sucesor del corredor galo Aubin Sparfel, campeón del año pasado, se conocerá el domingo 31 de mayo en Miribel-les-Échelles.
Alpes Isère Tour (2.2)
Resultados Etapa 2 | Saint-Martin de Vaulserre – Bourgoin-Jallieu (134,3 km)
|1
|Tom Lambert
|Vélo Club Villefranche Beaujolais
|3:16:19
|2
|Valentin Darbellay
|Elite Fondations Cycling Team
|m.t.
|3
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|m.t.
|4
|Bert Bolle
|VolkerWessels Cycling Team
|m.t.
|5
|Dawid Lewandowski
|NSN Development Team
|m.t.
|6
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|7
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|m.t.
|8
|Lorenzo Conforti
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|9
|Tomos Pattinson
|EF Education – Aevolo
|m.t.
|10
|Luca Covili
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|20
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|m.t.
|27
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Van Kerckhove Matisse
|Team Visma | Lease a Bike Development
|6:07:53
|2
|van den Eijnden Guus
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|0:01
|3
|Jean Victor
|Elite Fondations Cycling Team
|0:03
|4
|Lambert Wetzel Tom
|Vélo Club Villefranche Beaujolais
|0:11
|5
|Plamondon Joel
|Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme
|0:13
|6
|Darbellay Valentin
|Elite Fondations Cycling Team
|0:14
|7
|Øxenberg Peter
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:15
|8
|Loulergue Victor
|Groupama-FDJ United CT
|0:18
|9
|Lewandowski Dawid
|NSN Development Team
|0:21
|10
|Rowe Elliot
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:21
|23
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|0:21
|28
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:21