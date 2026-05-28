Giro de Italia 2026: Paul Magnier alcanza su tercer triunfo con Thomas Silva 6°

El joven velocista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ganó este jueves la etapa 18 del Giro de Italia 2026, que recorrió 180 kilómetros entre Rovigo y Vicenza. El galo completó tres victorias en la ronda italiana, consolidándose como uno de los sprinters más regulares del pelotón internacional.

El trabajo de su compañero de equipo, el belga Jasper Stuyven, fue determinante en la parte final para dejar a Magnier en una posición ideal en los últimos metros, donde Magnier remató con potencia para alzarse con su tercer triunfo parcial en esta edición.

Segundo y tercero entraron los italianos Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) y Jonathan Milan (Lidl – Trek), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) fue el mejor suramericano del día, entrando en la sexta posición.



Paul Magnier, Edoardo Zambanini y Jonathan Milan, en el sprint de la etapa 18 del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) completó la jornada sin contratiempos y arribó en el puesto 38° con el mismo tiempo del ganador y Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 104° a más de 4 minutos de Magnier.

Aunque no se produjeron movimientos significativos entre los favoritos, la etapa fue clave para ahorrar fuerzas antes de las jornadas de montaña que se avecinan, donde se definirán los puestos del podio.

El líder general continúa siendo el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), con más de cuatro minutos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). El podio parcial lo completa el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS).

La etapa 19 de la ‘Corsa Rosa’, prevista para este viernes, se llevará a cabo entre Feltre y Alleghe, jornada montañosa de 151 kilómetros con seis puertos categorizados y un final en alto.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 18 | Fai della Paganella – Pieve di Soligo (171 km)

1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:46:50 2 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious m.t. 3 Jonathan Milan Lidl – Trek m.t. 4 Francesco Busatto Alpecin – Premier Tech m.t. 5 Corbin Strong NSN Cycling Team m.t. 6 Thomas Silva XDS Astana Team m.t. 7 Madis Mihkels EF Education – EasyPost m.t. 8 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber m.t. 9 Sakarias Løland Uno-X Mobility m.t. 10 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets m.t. 38 Egan Bernal Netcompany INEOS m.t. 104 Einer Rubio Movistar Team 4:00



Jonas Vingegaard, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificación General Individual