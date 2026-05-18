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Giro de Italia 2026: así arranca la general para la segunda semana con el inesperado líder Afonso Eulálio

Publicado

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El portugués Afonso Eulálio lleva cinco días de líder en el Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)
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