Ruta
Agitado mercado de fichajes en los equipos World Tour; repasamos las primeras contrataciones para la temporada 2027
¡Inició el mercado público de fichajes! Los equipos, representantes y ciclistas negocian desde hace meses, pero los anuncios oficiales se reportan a partir del 1 de agosto, según la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico repasa las primeras contrataciones reveladas por sus propios equipos para la temporada 2027.
UAE Team Emirates – XRG anuncia su primera contratación
El italiano Marco Frigo (26 años) llega procedente del NSN Cycling Team
Un experimentado sprinter se incorpora al Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Fabio Jakobsen (29 años) llega procedente del Team Picnic PostNL
Sangre colombiana para el NSN Cycling Team
El bogotano Santiago Buitrago (26 años) llega procedente del Bahrain – Victorious
Lotto Intermarché le apuesta a los nuevos talentos
El belga Victor Vaneeckhoutte (20 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
El belga Milan Donie (21 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
El belga Kamiel Eeman (21 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
Un teutón refuerza al Red Bull – BORA – hansgrohe
El alemán Georg Steinhauser llega procedente del EF Education – EasyPost
Soudal Safety Jogger con nuevo patrocinador y nuevas caras
El italiano Lorenzo Milesi llega procedente del Movistar Team
El alemán Tim Torn Teutenberg llega procedente del Lidl – Trek
Renovación en el Alpecin – Premier Tech
El español Iván García Cortina llega procedente del Movistar Team
El estonio Madis Mihkels llega procedente del EF Education – EasyPost
El neerlandés Casper van Uden llega procedente del Team Picnic PostNL
EF Education – EasyPost hecha mano de la cantera
El colombiano Juan Felipe Rodríguez llega procedente del EF Education – Aevolo
El estadounidense Gavin Sherry llega procedente del EF Education – Aevolo
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Juan Felipe Rodríguez da el salto al WorldTour con EF Education-EasyPost y debutará en La Vuelta a España
El colombiano Juan Felipe Rodríguez fue promovido oficialmente al equipo WorldTour del EF Education-EasyPost y tendrá un estreno de lujo en la élite: su debut en una gran vuelta será en La Vuelta a España 2026, la última ronda de tres semanas de la temporada. La escuadra estadounidense confirmó el ascenso permanente del escalador nacional desde su programa sub-23, EF Education-Aevolo, al que había llegado a comienzos de este año.
Rodríguez, de 22 años, es presentado por el equipo como un escalador colombiano de gran proyección, que en pocos meses logró convencer a la estructura por su talento, capacidad de adaptación y disposición para crecer. Su temporada comenzó con un destacado tercer lugar en el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia, antes de viajar a Europa, donde compitió con el equipo WorldTour en la Volta ao Algarve y luego subió al podio del Tour of Rhodes, terminando tercero en la clasificación general.
El proceso europeo confirmó su evolución. Después de nuevas oportunidades con la plantilla WorldTour durante la primavera, Rodríguez firmó otro resultado importante al terminar cuarto en la general del Alpes Isère Tour, una de las pruebas 2.2 más reconocidas del calendario de desarrollo. Ese rendimiento terminó siendo clave para que EF decidiera adelantar su paso definitivo al máximo nivel, con un lugar en el equipo para lo que resta de la temporada y más allá.
“Estoy muy emocionado de subir al WorldTour con EF Education-EasyPost. Se siente como un sueño”, expresó Rodríguez en el comunicado oficial del equipo. El colombiano reconoció que inicialmente pensaba dar el salto al profesionalismo en 2027, pero que la propuesta llegó como una oportunidad imposible de dejar pasar. También destacó que su gran objetivo al inicio del año era aprender más sobre el ciclismo europeo, un proceso en el que sintió una mejora constante gracias al trabajo, la preparación y el respaldo del equipo.
Desde el área deportiva, Sebastian Langeveld, jefe de scouting del equipo, explicó que el ascenso llega en el momento adecuado. EF valoró su corta trayectoria, pues apenas lleva tres años compitiendo, y por eso buscó que primero viviera el proceso sub-23, aprendiera a disputar carreras y desarrollara la sensación de pelear por resultados. Tras revisar su progresión junto a Jonathan Vaughters, la estructura consideró lógico adelantar su promoción antes de 2027 y darle en La Vuelta un nuevo escenario de formación y crecimiento.
Para el ciclismo colombiano, la promoción de Juan Felipe Rodríguez representa una gran noticia en el relevo generacional. Su llegada al WorldTour y su inminente debut en una gran vuelta confirman que el país sigue produciendo escaladores con proyección internacional, capaces de abrirse camino en estructuras de primer nivel. En España, el joven corredor tendrá una oportunidad valiosa para medirse con la élite, aprender durante tres semanas y comenzar a escribir su propia historia en el máximo escenario del ciclismo mundial.
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Movistar Team confirma su nómina para La Vuelta: Nairo Quintana queda fuera de la ronda española
El Movistar Team confirmó la nómina con la que afrontará La Vuelta a España 2026 y la gran noticia para el ciclismo colombiano es la no inclusión de Nairo Quintana. El boyacense, campeón de la ronda ibérica en 2016 y una de las figuras históricas de la escuadra telefónica, no aparece entre los ocho corredores elegidos para la tercera grande del año, que comenzará este sábado en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada.
Según la alineación anunciada por el equipo español, el bloque estará encabezado por Enric Mas y Cian Uijtdebroeks, dos corredores llamados a pelear por la clasificación general. La nómina la completan Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Jorge Arcas, Orluis Aular y Carlos Canal, un grupo con el que Movistar buscará protagonismo en la montaña, presencia en fugas y opciones parciales durante las tres semanas de competencia.
La ausencia de Quintana confirma el cambio de planes que ya había sido adelantado en España y deja al colombiano sin la posibilidad de disputar la que pudo haber sido su última gran vuelta como profesional. El corredor de Cómbita, que en 2026 afronta el cierre de su carrera deportiva, tenía en La Vuelta un escenario cargado de simbolismo por su historia con la carrera y por el vínculo construido con el público español desde su primera etapa en el Movistar Team.
Nairo conquistó La Vuelta a España en 2016, año en el que alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria deportiva y confirmó su lugar entre los grandes vueltómanos de su generación. Además, en la ronda española completó el histórico registro de subir al podio en las tres grandes vueltas, tras sus actuaciones en el Tour de Francia y su título en el Giro de Italia 2014.
Para el Movistar Team, La Vuelta será una carrera clave en su calendario, no solo por tratarse de la prueba de casa, sino por la necesidad de cerrar la temporada con protagonismo. Enric Mas volverá a cargar con los galones en una competencia donde ya ha sido varias veces podio, mientras Uijtdebroeks tendrá una nueva oportunidad de liderar en una gran vuelta tras un año de contrastes.
La no presencia de Nairo Quintana representa un golpe emocional para la afición colombiana, que esperaba verlo nuevamente en la carrera donde firmó una de sus mayores gestas. A falta de conocer cuál será su calendario definitivo de despedida, el boyacense queda por fuera de La Vuelta 2026 y el ciclismo nacional pierde a uno de sus nombres más emblemáticos en la última grande de la temporada.
Resultados
Noa Isidore gana al sprint la primera etapa de la edición 59 del Tour de Limousin
En un final a pura velocidad, el joven francés Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) se adjudicó la primera etapa del Tour de Limousin 2026, luego de recorrer 174,9 kilómetros entre las localidades francesas de Veyrac y Dun-le-Palestel. La carrera francesa no cuenta con participación colombiana.
El corredor galo, que alcanzó su primera victoria de la temporada, cruzó la línea de meta en primer lugar superando holgadamente al belga Daan Depuydt (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions). Tercero se reportó el también francé Hugo Page (Cofidis).
El menú del día presentó un recorrido quebrado, con cuatro subidas de cuarta categoría en los últimos setenta kilómetros, lo que permitió que se armara una fuga, sin embargo el trabajo del equipo Decathlon estuvo impecable y lo dieron todo para neutralizar la escapada.
En la definción, apareció Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) para dejar bien posicionado a su compañero de equipo Noa Isidore, quien terminó de rendondear un día perfecto con la victoria de la etapa y el liderato, que defenderá mañana miércoles en un trayecto ondulado entre Salignac-Eyvigues y Lanouaille de 184,2 kilómetros.
Tour du Limousin-Périgord – Nouvelle Aquitaine (2.1)
Resultados 1 | Veyrac – Dun-le-Palestel (174,9km)
|1
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|3:57:48
|2
|Daan Depuydt
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|m.t.
|3
|Hugo Page
|Cofidis
|m.t.
|4
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|5
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|6
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
|7
|Baptiste Vadic
|TotalEnergies
|m.t.
|8
|Simon Guglielmi
|St Michel – Preference Home – Auber93
|m.t.
|9
|Tom Donnenwirth
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|10
|Mathis Le Berre
|TotalEnergies
|m.t.