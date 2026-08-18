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Ruta

Agitado mercado de fichajes en los equipos World Tour; repasamos las primeras contrataciones para la temporada 2027

Publicado

Hace 48 mins

el

El italiano Marco Frigo nueva contratación del UAE Team Emirates - XRG. (Foto © Israel - Premier Tech)
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Ruta

Juan Felipe Rodríguez da el salto al WorldTour con EF Education-EasyPost y debutará en La Vuelta a España

Publicado

Hace 7 mins

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18 agosto, 2026

Por

Rodríguez fue confirmado por el equipo norteamericano como nuevo corredor de su equipo WorldTour y en la nómina de la Vuelta a España. (Foto©EFEducation-EasyPost)
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Ruta

Movistar Team confirma su nómina para La Vuelta: Nairo Quintana queda fuera de la ronda española

Publicado

Hace 2 horas

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18 agosto, 2026

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El Movistar Team confirmó este martes la noticia adelantada el día de ayer por los principales diarios de España de la no inclusión de Nairo Quintana en la nómina del equipo para La Vuelta 2026 (Foto©MovistarTeam)
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Resultados

Noa Isidore gana al sprint la primera etapa de la edición 59 del Tour de Limousin

Publicado

Hace 5 horas

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18 agosto, 2026

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El joven francés Noa Isidore ganó la primera etapa del Tour de Limousin 2026. (Foto Decathlon CMA CGM Team © X.Pereyron / LNC)
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