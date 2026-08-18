Agitado mercado de fichajes en los equipos World Tour; repasamos las primeras contrataciones para la temporada 2027

El colombiano Juan Felipe Rodríguez fue promovido oficialmente al equipo WorldTour del EF Education-EasyPost y tendrá un estreno de lujo en la élite: su debut en una gran vuelta será en La Vuelta a España 2026, la última ronda de tres semanas de la temporada. La escuadra estadounidense confirmó el ascenso permanente del escalador nacional desde su programa sub-23, EF Education-Aevolo, al que había llegado a comienzos de este año.

Rodríguez, de 22 años, es presentado por el equipo como un escalador colombiano de gran proyección, que en pocos meses logró convencer a la estructura por su talento, capacidad de adaptación y disposición para crecer. Su temporada comenzó con un destacado tercer lugar en el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia, antes de viajar a Europa, donde compitió con el equipo WorldTour en la Volta ao Algarve y luego subió al podio del Tour of Rhodes, terminando tercero en la clasificación general.

El proceso europeo confirmó su evolución. Después de nuevas oportunidades con la plantilla WorldTour durante la primavera, Rodríguez firmó otro resultado importante al terminar cuarto en la general del Alpes Isère Tour, una de las pruebas 2.2 más reconocidas del calendario de desarrollo. Ese rendimiento terminó siendo clave para que EF decidiera adelantar su paso definitivo al máximo nivel, con un lugar en el equipo para lo que resta de la temporada y más allá.



El cundinamarqués se suma al pelotón colombiano confirmado para la Vuelta a España junto a Sosa, Tejada y Martínez (Foto©EFEducation-EasyPost)

“Estoy muy emocionado de subir al WorldTour con EF Education-EasyPost. Se siente como un sueño”, expresó Rodríguez en el comunicado oficial del equipo. El colombiano reconoció que inicialmente pensaba dar el salto al profesionalismo en 2027, pero que la propuesta llegó como una oportunidad imposible de dejar pasar. También destacó que su gran objetivo al inicio del año era aprender más sobre el ciclismo europeo, un proceso en el que sintió una mejora constante gracias al trabajo, la preparación y el respaldo del equipo.

Desde el área deportiva, Sebastian Langeveld, jefe de scouting del equipo, explicó que el ascenso llega en el momento adecuado. EF valoró su corta trayectoria, pues apenas lleva tres años compitiendo, y por eso buscó que primero viviera el proceso sub-23, aprendiera a disputar carreras y desarrollara la sensación de pelear por resultados. Tras revisar su progresión junto a Jonathan Vaughters, la estructura consideró lógico adelantar su promoción antes de 2027 y darle en La Vuelta un nuevo escenario de formación y crecimiento.

Para el ciclismo colombiano, la promoción de Juan Felipe Rodríguez representa una gran noticia en el relevo generacional. Su llegada al WorldTour y su inminente debut en una gran vuelta confirman que el país sigue produciendo escaladores con proyección internacional, capaces de abrirse camino en estructuras de primer nivel. En España, el joven corredor tendrá una oportunidad valiosa para medirse con la élite, aprender durante tres semanas y comenzar a escribir su propia historia en el máximo escenario del ciclismo mundial.