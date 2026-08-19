Ruta
Renewi Tour: Jonathan Milan sale avante en el primer duelo de velocistas
En el primer duelo de velocistas del Renewi Tour 2026 salió avante Jonathan Milan (Lidl-Trek). La jornada inicial recorrió 191,3 kilómetros por los alrededores de la histórica ciudad de Diest, en Flandes, Bélgica.
El superpotente velocista italiana fue el más rápido en el embalaje, venciendo con lo justo al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), 2° y 3° respectivamente, en la línea de meta.
Tras el reparto de bonificaciones, Milan se convirtió en el primer líder gracias a su victoria con 4 segundos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores: el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y el belga Dries De Bondt (Team Jayco AlUla).
La carrera belga continuará este jueves con la segunda etapa, otra jornada llana de 173,9 kilómetros con salida en Blankenberge y llegada a Ardooie, en la provincia de Flandes Occidental.
Renewi Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Diest – Diest (191,3 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|4:04:18
|2
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|5
|Sam Bennett
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|7
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|8
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|9
|Mike Teunissen
|XDS Astana Team
|m.t.
|10
|Arnaud De Lie
|Lotto-Intermarché
|m.t.
Ruta
Nairo Quintana acepta su ausencia en La Vuelta: “Mi relación con el Movistar sigue siendo buena”
Nairo Quintana se pronunció tras quedar por fuera de la nómina del Movistar Team para La Vuelta a España 2026. En declaraciones al programa El VBar de Caracol Radio el corredor boyacense habló con tranquilidad sobre la decisión técnica del equipo español y aseguró que su vínculo con la escuadra telefónica se mantiene en buenos términos.
“Según la dirección técnica, han elegido a los que van a representar en La Vuelta y finalmente quedo por fuera. Ahora a seguir pedaleando y mirando para adelante con los objetivos para finalizar este año que es el último año de mi carrera”, expresó Quintana, quien había preparado esta parte de la temporada con la ilusión de disputar nuevamente la ronda ibérica.
Sobre su relación con el Movistar Team, el campeón de La Vuelta 2016 fue claro: “Sigue siendo buena, ha sido mi equipo de toda la vida, he corrido muchísimo y hay que entender las decisiones”. Nairo añadió que el ciclismo ha cambiado y que esas decisiones buscan “darle el mejor desarrollo al equipo”, por lo que reiteró su agradecimiento por “toda esta maravillosa historia que construimos juntos”.
El boyacense también reconoció el valor emocional que tenía para él regresar a La Vuelta en este cierre de carrera. “Es mi último año de carrera deportiva, hace 10 años gané La Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme allí”, señaló. Sin embargo, aceptó que Movistar debe tomar sus decisiones como empresa y buscar “el mejor rendimiento a todos sus corredores”, en medio de una temporada marcada también por la importancia de la puntuación UCI.
Quintana explicó que estaba en buenas condiciones y que venía trabajando con el equipo en Europa: “Estoy en buena condición, estuve preparándome con el equipo aquí en Europa”. Según dijo, la alineación final también se definió teniendo en cuenta los equipos rivales y el tipo de etapas que tendrá la carrera, con el objetivo de que Movistar pueda “sacarle el provecho a cada uno según las etapas que vienen”.
El cierre profesional de Nairo tendrá ahora como gran escenario el Campeonato Mundial de ruta en Montreal, que él mismo definió como su última competencia a nivel profesional. “Me siento muy contento porque voy a poder representar a mi país en un evento tan importante”, afirmó, antes de recordar que en octubre celebrará su gran fondo en Cartagena con los aficionados que lo han acompañado durante toda su carrera.
Ruta
Faena de Isaac del Toro en el prólogo del Tour de Alemania para convertirse en el primer líder
El cronómetro dictó sentencia en la jornada inaugural del Tour de Alemania 2026 con el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) marcando el mejor tiempo en el prólogo de la carrera teutona, disputado este miércoles por los alrededores de la ciudad de Bad Orb, en el estado federado de Hesse, sobre una distancia de 2,6 kilómetros.
El corredor manito firmó el triunfo con un tiempo de 3:08″ a una media de 49,66 km/h, superando por dos segundos al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y por 5 segundos al belga Laurenz Rex (Soudal Quick-Step), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro latinoamericanos en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se clasificó en la clasilla 42° a 15 segundos de su compatriota.
La cuadragésima edición de la carrera alemana del calendario UCI continuará este jueves con la primera etapa en línea, una extensa jornada de 215,3 kilómetros entre las ciudades de Bad Orb y Schwäbisch Hall.
Lidl Deutschland Tour (2.Pro)
Prólogo | Bad Orb – Bad Orb (2,6 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|03:08
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|0:02
|3
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|0:05
|4
|Marco Haller
|Tudor Pro Cycling Team
|0:05
|5
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:06
|6
|Benjamin Thomas
|Cofidis
|0:07
|7
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|0:07
|8
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:07
|9
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:07
|10
|Tobias Müller
|Unibet Rose Rockets
|0:07
Ruta
Tour de Gran Bretaña Femenino: Lorena Wiebes gana la jornada inaugural con Juliana Londoño en el top 15
La primera etapa del Tour de Gran Bretaña Femenino fue ganada por la neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), luego de recorrer 158,9 kilómetros por los alrededores de la localidad Cockermouth, situada en el condado de Cumbria, en Inglaterra.
La corredora de Países Bajos hizo alarde de su velocidad para ganarle holgadamente a la italiana Chiara Consonni (CANYON//SRAM) y la británica Josie Nelson (Team Picnic PostNL), quienes ingresaron 2° y 3° respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en el grupo principal en la casilla 15° con el mismo tiempo de la ganadora.
La ronda británica para mujeres continuará este jueves con una jornada ondulada que se disputará entre la localidad Clitheroe y la ciudad de Blackpool, en un recorrido de 110,5 kilómetros, que incluye dos puertos de montaña categorizados en la parte inicial.
Lloyds Tour of Britain Women (2.WWT)
Resultados 1 Etapa | Cockermouth – Cockermouth (158,9 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|4:03:09
|2
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM
|m.t.
|3
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Quinty Ton
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|5
|Caroline Andersson
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|6
|Letizia Borghesi
|AG Insurance-Soudal Team
|m.t.
|7
|Karlijn Swinkels
|UAE Team L’IMAD
|m.t.
|8
|Liane Lippert
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Mischa Bredewold
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|10
|Fleur Moors
|Lidl-Trek
|m.t.
|11
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team L’IMAD
|m.t.
|12
|Marte Edseth Berg
|Uno-X Mobility
|m.t.
|13
|Eva van Agt
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|14
|Flora Perkins
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|15
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|m.t.