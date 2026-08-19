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Renewi Tour: Jonathan Milan sale avante en el primer duelo de velocistas

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Hace 2 horas

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El italiano Jonathan Milan ganó la primera etapa del Renewi Tour 2026. (Foto © Renewi Tour)
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Nairo Quintana acepta su ausencia en La Vuelta: “Mi relación con el Movistar sigue siendo buena”

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En declaraciones al VBar de Caracol Radio, Quintana aceptó la decisión del Movistar Team y se mostró tranquilo y expectante por sus últimos meses como profesional (Foto©MovistarTeam)
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El mexicano Isaac del Toro ganó el prólogo del Tour de Alemania 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Tour de Gran Bretaña Femenino: Lorena Wiebes gana la jornada inaugural con Juliana Londoño en el top 15

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19 agosto, 2026

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La neerlandesa Lorena Wiebes ganó la primera etapa del Tour de Gran Bretaña Femenino 2026. (Foto Team SD Worx - Protime © Getty Images Sport)
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