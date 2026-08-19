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Nairo Quintana acepta su ausencia en La Vuelta: “Mi relación con el Movistar sigue siendo buena”
Nairo Quintana se pronunció tras quedar por fuera de la nómina del Movistar Team para La Vuelta a España 2026. En declaraciones al programa El VBar de Caracol Radio el corredor boyacense habló con tranquilidad sobre la decisión técnica del equipo español y aseguró que su vínculo con la escuadra telefónica se mantiene en buenos términos.
“Según la dirección técnica, han elegido a los que van a representar en La Vuelta y finalmente quedo por fuera. Ahora a seguir pedaleando y mirando para adelante con los objetivos para finalizar este año que es el último año de mi carrera”, expresó Quintana, quien había preparado esta parte de la temporada con la ilusión de disputar nuevamente la ronda ibérica.
Sobre su relación con el Movistar Team, el campeón de La Vuelta 2016 fue claro: “Sigue siendo buena, ha sido mi equipo de toda la vida, he corrido muchísimo y hay que entender las decisiones”. Nairo añadió que el ciclismo ha cambiado y que esas decisiones buscan “darle el mejor desarrollo al equipo”, por lo que reiteró su agradecimiento por “toda esta maravillosa historia que construimos juntos”.
El boyacense también reconoció el valor emocional que tenía para él regresar a La Vuelta en este cierre de carrera. “Es mi último año de carrera deportiva, hace 10 años gané La Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme allí”, señaló. Sin embargo, aceptó que Movistar debe tomar sus decisiones como empresa y buscar “el mejor rendimiento a todos sus corredores”, en medio de una temporada marcada también por la importancia de la puntuación UCI.
Quintana explicó que estaba en buenas condiciones y que venía trabajando con el equipo en Europa: “Estoy en buena condición, estuve preparándome con el equipo aquí en Europa”. Según dijo, la alineación final también se definió teniendo en cuenta los equipos rivales y el tipo de etapas que tendrá la carrera, con el objetivo de que Movistar pueda “sacarle el provecho a cada uno según las etapas que vienen”.
El cierre profesional de Nairo tendrá ahora como gran escenario el Campeonato Mundial de ruta en Montreal, que él mismo definió como su última competencia a nivel profesional. “Me siento muy contento porque voy a poder representar a mi país en un evento tan importante”, afirmó, antes de recordar que en octubre celebrará su gran fondo en Cartagena con los aficionados que lo han acompañado durante toda su carrera.
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Santiago Buitrago liderará al Bahrain Victorious en La Vuelta a España 2026
El colombiano Santiago Buitrago será la referencia del Bahrain Victorious para la clasificación general de La Vuelta a España 2026, que comenzará este 22 de agosto en Mónaco. La escuadra confirmó una nómina equilibrada para afrontar las tres semanas de carrera, con Buitrago como líder para la general y con un bloque que buscará oportunidades en diferentes terrenos.
“Estoy muy motivado para correr La Vuelta a España este año”, señaló Buitrago en el comunicado oficial del equipo. El bogotano reconoció que ha sido una temporada “un poco complicada”, con algunos contratiempos en la primera parte del año, pero aseguró que llega a la ronda ibérica con “mucha ambición, objetivos claros y mucha ilusión”.
El colombiano también destacó la dureza del recorrido, que tendrá 21 etapas, alrededor de 3.300 kilómetros y más de 58.000 metros de desnivel acumulado. “Va a ser una Vuelta muy dura, con muchas etapas de montaña. Creo que solo hay tres etapas para los velocistas, así que eso dice mucho de la cantidad de ascensos y desnivel que vamos a afrontar”, explicó Buitrago, quien espera que ese trazado le abra oportunidades al equipo para cumplir sus objetivos.
Buitrago valoró además la composición del Bahrain Victorious para la carrera. “Creo que tenemos un equipo muy completo. Hay muchos corredores jóvenes, y eso también me ilusiona porque son corredores que se destacan, que harán su trabajo y que siempre buscan estar involucrados y hacer una buena carrera”, afirmó. La nómina la completan Pello Bilbao, Matevž Govekar, Pau Miquel, Jakob Omrzel, Attila Valter, Roman Ermakov y Mathijs Paasschens.
Uno de los nombres más especiales será Pello Bilbao, quien disputará la última gran vuelta de su carrera profesional. Buitrago recordó que ha compartido casi siete años con el español y que de él ha aprendido “cómo leer las carreras y cómo correr inteligentemente”. “Para mí será muy especial acompañar a Pello en su última Vuelta y durante su última temporada”, añadió el colombiano.
Bilbao, por su parte, asumirá el rol de capitán de ruta y buscará sus propias oportunidades en la montaña. “Aquí llega mi última Vuelta a España. Fue una carrera inesperada en mi calendario, pero una buena oportunidad”, dijo el español, quien reconoció que no está en posición de luchar por la general, pero sí sueña con pelear una etapa: “Es la única que me falta para completar el set de victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas”.
Desde la dirección deportiva, Franco Pellizotti confirmó que Buitrago será el jefe de filas para la general, aunque el equipo no correrá con un único objetivo. “Santi será nuestro líder para la clasificación general, pero por supuesto no estamos pensando solo en la general. También queremos luchar por victorias de etapa”, señaló el italiano, quien destacó el valor de tener a Bilbao como capitán experimentado para acompañar a un grupo joven y ambicioso.
Para Buitrago y el Bahrain Victorious, el objetivo será cerrar la carrera con balance positivo en Granada. “Queremos terminar bien en la clasificación general y queremos ganar etapas. Esos son los principales objetivos del equipo”, afirmó el colombiano. En una edición marcada por la alta montaña, el bogotano tendrá igualmente la oportunidad de despedirse del Bahrain Victorious en la tercera grande de la temporada tras su ya anunciado fichaje por el Never Say Never (NSN) para la temporada 2027.
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Agitado mercado de fichajes en los equipos World Tour; repasamos las primeras contrataciones para la temporada 2027
¡Inició el mercado público de fichajes! Los equipos, representantes y ciclistas negocian desde hace meses, pero los anuncios oficiales se reportan a partir del 1 de agosto, según la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico repasa las primeras contrataciones reveladas por sus propios equipos para la temporada 2027.
UAE Team Emirates – XRG con dos contrataciones
El español Abel Balderstone (26 años) llega procedente del Caja Rural – Seguros RGA
El italiano Marco Frigo (26 años) llega procedente del NSN Cycling Team
Un experimentado sprinter se incorpora al Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Fabio Jakobsen (29 años) llega procedente del Team Picnic PostNL
Sangre colombiana para el NSN Cycling Team
El bogotano Santiago Buitrago (26 años) llega procedente del Bahrain – Victorious
Lotto Intermarché le apuesta a los nuevos talentos
El belga Victor Vaneeckhoutte (20 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
El belga Milan Donie (21 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
El belga Kamiel Eeman (21 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
Un teutón refuerza al Red Bull – BORA – hansgrohe
El alemán Georg Steinhauser llega procedente del EF Education – EasyPost
Soudal Safety Jogger con nuevo patrocinador y nuevas caras
El italiano Lorenzo Milesi llega procedente del Movistar Team
El alemán Tim Torn Teutenberg llega procedente del Lidl – Trek
Renovación en el Alpecin – Premier Tech
El español Iván García Cortina llega procedente del Movistar Team
El estonio Madis Mihkels llega procedente del EF Education – EasyPost
El neerlandés Casper van Uden llega procedente del Team Picnic PostNL
EF Education – EasyPost hecha mano de la cantera
El colombiano Juan Felipe Rodríguez llega procedente del EF Education – Aevolo
El estadounidense Gavin Sherry llega procedente del EF Education – Aevolo
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Visma, Decathlon, Uno-X y otros equipos destapan sus cartas para La Vuelta a España 2026
La cuenta regresiva para La Vuelta a España 2026 sigue tomando forma con la confirmación de nuevas nóminas para la tercera grande de la temporada. Varios equipos presentaron este martes sus alineaciones para la carrera que partirá desde Mónaco y terminará en Granada, en una edición que promete montaña, espectáculo y una fuerte batalla por etapas, con bloques diseñados tanto para la clasificación general como para la caza de triunfos parciales.
Uno de los equipos que más expectativa genera es el Team Visma | Lease a Bike, que llegará con un bloque de enorme jerarquía encabezado por Sepp Kuss, campeón de La Vuelta en 2023. El estadounidense volverá a una carrera donde vivió el momento más importante de su carrera deportiva y estará acompañado por nombres de mucho peso como Wout van Aert, Christophe Laporte, Bruno Armirail, Steven Kruijswijk, Matthew Brennan, Jørgen Nordhagen y Ben Tulett.
La presencia de Kuss le da al Visma una carta con historia y conocimiento pleno de la ronda española, mientras que Van Aert y Laporte ofrecen potencia, experiencia y capacidad para buscar etapas en terrenos variados. La inclusión de jóvenes como Brennan y Nordhagen también muestra una nómina equilibrada entre presente y futuro, en una Vuelta que puede servir para combinar ambición deportiva con desarrollo competitivo.
Otro bloque que llega con aspiraciones importantes es el Decathlon AG2R La Mondiale Team, liderado por el austriaco Felix Gall, uno de los escaladores más consistentes del pelotón internacional. La formación francesa alineará además a Léo Bisiaux, Oscar Chamberlain, Sander De Pestel, Jordan Labrosse, Gregor Mühlberger, Matthew Riccitello y Callum Scotson, una nómina con perfil montañoso y capacidad para disputar jornadas exigentes.
Gall aparece como la principal referencia del Decathlon para la clasificación general, respaldado por corredores capaces de acompañarlo en la montaña y de buscar oportunidades desde la fuga. En una edición con más de 58.000 metros de desnivel acumulado, el equipo francés tendrá terreno suficiente para intentar ser protagonista, especialmente en las etapas de alta montaña y en los días de media montaña más abiertos.
El Uno-X Mobility también presentó un equipo competitivo, encabezado por Tobias Halland Johannessen, una de sus grandes cartas para la general o para etapas selectivas. Junto a él estarán Andreas Leknessund, Magnus Cort, Anthon Charmig Kron, Fredrik Dversnes Lavik, Rasmus Tiller, Søren Wærenskjold Dalby y Martin Tjøtta, en una nómina que mezcla escaladores, rodadores y corredores con olfato para las fugas.
Entre los demás equipos que destaparon sus cartas aparece el Red Bull-Bora-Hansgrohe, con Primoz Roglic como gran nombre, aunque el esloveno llegará sin la presión de conquistar un quinto título tras su accidentada preparación. También fueron anunciadas nóminas como la del Team Jayco AlUla, con corredores como Chris Harper Pickering, Luke Plapp Double, Alessandro Covi, Jakob Hellemose, Jasha Sütterlin, Kelland O’Brien McKenzie, Koen Bouwman y Rudy Porter, además de otros bloques que empiezan a perfilar sus objetivos para la carrera.
Con estas confirmaciones, La Vuelta empieza a tomar temperatura antes de su salida en Mónaco. Visma llega con un equipo de lujo y el recuerdo dorado de Kuss en 2023; Decathlon apuesta por la solidez de Gall en la montaña; Uno-X buscará protagonismo con Halland Johannessen; y Red Bull-Bora-Hansgrohe pondrá en carrera a un Roglic que siempre será noticia en territorio español. La ronda ibérica ya tiene nombres propios y el camino hacia Granada promete una batalla abierta desde el primer día.