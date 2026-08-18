Juan Diego Quintero disputará el Tour de l’Avenir con la academia del Netcompany INEOS

El colombiano Juan Diego Quintero hará parte de la nómina del Netcompany INEOS Racing Academy para el Tour de l’Avenir, una de las carreras más importantes del calendario sub-23 y considerada históricamente como una gran vitrina para las futuras figuras del ciclismo mundial. La estructura británica confirmó su equipo de seis corredores para afrontar por primera vez esta prestigiosa prueba como bloque de desarrollo.

El Tour de l’Avenir 2026 se disputará del 20 al 26 de agosto, con un recorrido de siete etapas que partirá desde Ouistreham Riva-Bella, en Normandía, y terminará en Ceresole Reale-Lago Serrù, en Italia, después de 926 kilómetros. La carrera cruzará el territorio francés desde la costa normanda hacia los Alpes, pasando por zonas como Argentan, Nogent-le-Rotrou, Amboise, Vierzon, Saint-Vallier y Semur-en-Auxois, antes de afrontar un cierre montañoso con el Col de l’Iseran como gran juez en la víspera del final.

Quintero, presentado por el equipo como escalador colombiano y como el corredor más reciente en unirse a la academia, completa una alineación internacional junto a los británicos Mattie Dodd y Max Hinds, los italianos Davide Frigo y Nicolas Milesi, y el eritreo Milkias Maekele, campeón nacional de ruta de su país. Milesi llega además con el antecedente reciente de haber ganado el Gran Premio Poggiana, otro dato que refuerza el nivel competitivo del grupo.



El NetCompany-INEOS Racing Academy definió su nómina para la máxima prueba a nivel mundial para la categoría Sub 23 (Foto©NetCompany-INEOS)

La presencia de Quintero en el Tour de l’Avenir representa una oportunidad de alto valor para el ciclismo colombiano, que históricamente ha encontrado en esta carrera un escenario ideal para medir a sus jóvenes escaladores frente a los mejores talentos de su generación. Para el corredor nacional, será una prueba exigente y una vitrina clave dentro de su proceso de formación en una de las estructuras de desarrollo más prestigiosas del WorldTour.

Geraint Thomas, director de competencia del proyecto, destacó la importancia de esta participación al señalar que el Tour de l’Avenir es una carrera enorme para cualquier joven corredor con aspiraciones, por el nivel de los rivales y la exigencia del evento. El galés explicó que el objetivo será competir con confianza, trabajar como equipo, tomar buenas decisiones bajo presión y aprovechar las oportunidades que se presenten durante la carrera.

El debut del Netcompany INEOS Racing Academy en el Tour de l’Avenir marca otro paso importante en la primera temporada del programa, que busca formar corredores para el alto rendimiento sin renunciar a competir. En ese contexto, Juan Diego Quintero tendrá la posibilidad de seguir mostrando sus condiciones como escalador y de ganar experiencia en una carrera que suele marcar el camino de los grandes nombres del futuro.