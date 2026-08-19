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Visma, Decathlon, Uno-X y otros equipos destapan sus cartas para La Vuelta a España 2026

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El estadounidense Sepp Kuss, gran campeón de la Vuelta a España 2023, encabeza la nómina del Team Visma | Lease a Bike. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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Santiago Buitrago liderará al Bahrain Victorious en La Vuelta a España 2026

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El bogotano Santiago Buitrago, que ganó este año el Trofeo Laigueglia, estará liderando a su equipo en la ronda española. (Foto Bahrain - Victorious © Sprint Cycling)
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Nairo Quintana acepta su ausencia en La Vuelta: “Mi relación con el Movistar sigue siendo buena”

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En declaraciones al VBar de Caracol Radio, Quintana aceptó la decisión del Movistar Team y se mostró tranquilo y expectante por sus últimos meses como profesional (Foto©MovistarTeam)
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