Visma, Decathlon, Uno-X y otros equipos destapan sus cartas para La Vuelta a España 2026

La cuenta regresiva para La Vuelta a España 2026 sigue tomando forma con la confirmación de nuevas nóminas para la tercera grande de la temporada. Varios equipos presentaron este martes sus alineaciones para la carrera que partirá desde Mónaco y terminará en Granada, en una edición que promete montaña, espectáculo y una fuerte batalla por etapas, con bloques diseñados tanto para la clasificación general como para la caza de triunfos parciales.

Uno de los equipos que más expectativa genera es el Team Visma | Lease a Bike, que llegará con un bloque de enorme jerarquía encabezado por Sepp Kuss, campeón de La Vuelta en 2023. El estadounidense volverá a una carrera donde vivió el momento más importante de su carrera deportiva y estará acompañado por nombres de mucho peso como Wout van Aert, Christophe Laporte, Bruno Armirail, Steven Kruijswijk, Matthew Brennan, Jørgen Nordhagen y Ben Tulett.

La presencia de Kuss le da al Visma una carta con historia y conocimiento pleno de la ronda española, mientras que Van Aert y Laporte ofrecen potencia, experiencia y capacidad para buscar etapas en terrenos variados. La inclusión de jóvenes como Brennan y Nordhagen también muestra una nómina equilibrada entre presente y futuro, en una Vuelta que puede servir para combinar ambición deportiva con desarrollo competitivo.

Otro bloque que llega con aspiraciones importantes es el Decathlon AG2R La Mondiale Team, liderado por el austriaco Felix Gall, uno de los escaladores más consistentes del pelotón internacional. La formación francesa alineará además a Léo Bisiaux, Oscar Chamberlain, Sander De Pestel, Jordan Labrosse, Gregor Mühlberger, Matthew Riccitello y Callum Scotson, una nómina con perfil montañoso y capacidad para disputar jornadas exigentes.

Gall aparece como la principal referencia del Decathlon para la clasificación general, respaldado por corredores capaces de acompañarlo en la montaña y de buscar oportunidades desde la fuga. En una edición con más de 58.000 metros de desnivel acumulado, el equipo francés tendrá terreno suficiente para intentar ser protagonista, especialmente en las etapas de alta montaña y en los días de media montaña más abiertos.

El Uno-X Mobility también presentó un equipo competitivo, encabezado por Tobias Halland Johannessen, una de sus grandes cartas para la general o para etapas selectivas. Junto a él estarán Andreas Leknessund, Magnus Cort, Anthon Charmig Kron, Fredrik Dversnes Lavik, Rasmus Tiller, Søren Wærenskjold Dalby y Martin Tjøtta, en una nómina que mezcla escaladores, rodadores y corredores con olfato para las fugas.

Entre los demás equipos que destaparon sus cartas aparece el Red Bull-Bora-Hansgrohe, con Primoz Roglic como gran nombre, aunque el esloveno llegará sin la presión de conquistar un quinto título tras su accidentada preparación. También fueron anunciadas nóminas como la del Team Jayco AlUla, con corredores como Chris Harper Pickering, Luke Plapp Double, Alessandro Covi, Jakob Hellemose, Jasha Sütterlin, Kelland O’Brien McKenzie, Koen Bouwman y Rudy Porter, además de otros bloques que empiezan a perfilar sus objetivos para la carrera.

Con estas confirmaciones, La Vuelta empieza a tomar temperatura antes de su salida en Mónaco. Visma llega con un equipo de lujo y el recuerdo dorado de Kuss en 2023; Decathlon apuesta por la solidez de Gall en la montaña; Uno-X buscará protagonismo con Halland Johannessen; y Red Bull-Bora-Hansgrohe pondrá en carrera a un Roglic que siempre será noticia en territorio español. La ronda ibérica ya tiene nombres propios y el camino hacia Granada promete una batalla abierta desde el primer día.