Santiago Buitrago liderará al Bahrain Victorious en La Vuelta a España 2026

El colombiano Santiago Buitrago será la referencia del Bahrain Victorious para la clasificación general de La Vuelta a España 2026, que comenzará este 22 de agosto en Mónaco. La escuadra confirmó una nómina equilibrada para afrontar las tres semanas de carrera, con Buitrago como líder para la general y con un bloque que buscará oportunidades en diferentes terrenos.

“Estoy muy motivado para correr La Vuelta a España este año”, señaló Buitrago en el comunicado oficial del equipo. El bogotano reconoció que ha sido una temporada “un poco complicada”, con algunos contratiempos en la primera parte del año, pero aseguró que llega a la ronda ibérica con “mucha ambición, objetivos claros y mucha ilusión”.

El colombiano también destacó la dureza del recorrido, que tendrá 21 etapas, alrededor de 3.300 kilómetros y más de 58.000 metros de desnivel acumulado. “Va a ser una Vuelta muy dura, con muchas etapas de montaña. Creo que solo hay tres etapas para los velocistas, así que eso dice mucho de la cantidad de ascensos y desnivel que vamos a afrontar”, explicó Buitrago, quien espera que ese trazado le abra oportunidades al equipo para cumplir sus objetivos.

Buitrago valoró además la composición del Bahrain Victorious para la carrera. “Creo que tenemos un equipo muy completo. Hay muchos corredores jóvenes, y eso también me ilusiona porque son corredores que se destacan, que harán su trabajo y que siempre buscan estar involucrados y hacer una buena carrera”, afirmó. La nómina la completan Pello Bilbao, Matevž Govekar, Pau Miquel, Jakob Omrzel, Attila Valter, Roman Ermakov y Mathijs Paasschens.

Uno de los nombres más especiales será Pello Bilbao, quien disputará la última gran vuelta de su carrera profesional. Buitrago recordó que ha compartido casi siete años con el español y que de él ha aprendido “cómo leer las carreras y cómo correr inteligentemente”. “Para mí será muy especial acompañar a Pello en su última Vuelta y durante su última temporada”, añadió el colombiano.

Bilbao, por su parte, asumirá el rol de capitán de ruta y buscará sus propias oportunidades en la montaña. “Aquí llega mi última Vuelta a España. Fue una carrera inesperada en mi calendario, pero una buena oportunidad”, dijo el español, quien reconoció que no está en posición de luchar por la general, pero sí sueña con pelear una etapa: “Es la única que me falta para completar el set de victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas”.

Desde la dirección deportiva, Franco Pellizotti confirmó que Buitrago será el jefe de filas para la general, aunque el equipo no correrá con un único objetivo. “Santi será nuestro líder para la clasificación general, pero por supuesto no estamos pensando solo en la general. También queremos luchar por victorias de etapa”, señaló el italiano, quien destacó el valor de tener a Bilbao como capitán experimentado para acompañar a un grupo joven y ambicioso.

Para Buitrago y el Bahrain Victorious, el objetivo será cerrar la carrera con balance positivo en Granada. “Queremos terminar bien en la clasificación general y queremos ganar etapas. Esos son los principales objetivos del equipo”, afirmó el colombiano. En una edición marcada por la alta montaña, el bogotano tendrá igualmente la oportunidad de despedirse del Bahrain Victorious en la tercera grande de la temporada tras su ya anunciado fichaje por el Never Say Never (NSN) para la temporada 2027.