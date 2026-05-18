Ruta
Yurgen Ramírez se coronó campeón de la Vuelta a Barinitas 2026; Edwin Torres ganó la última etapa
La Vuelta a Barinitas 2026 llegó a su fin tras cinco intensos días de competencia y 611.95 kilómetros recorridos. El título de la carrera venezolana quedó en manos de Yurgen Ramírez (Fina Arroz Multimarcas CES).
Los puestos de honor de la prueba avalada por la Federación Venezolana de Ciclismo los completaron Gregory Guevara (Min Comercio Criket Trujillo) y Jairo Escalante (Alicanto CG Kino Táchira), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La última jornada, que se corrió a un promedio impresionante de 52.02 Km/h, dejó como ganador del día a Edwin Torres (Lotería del Táchira), en un circuito de 103 kilómetros en la capital del municipio de Bolívar.
👑 TOP 3 – ÚLTIMA ETAPA
🥇 Edwin Torres (Lotería del Táchira)
🥈 Rikeiberth Alvarado (Bancamiga MU Trainning)
🥉 Luis Pinto (Team Bancamiga – Confitería La Guacamaya)
👑 PODIO – CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
🥇 Yurgen Ramírez (Fina Arroz Multimarcas CES) – 12h 56’ 00”
🥈 Gregory Guevara (Min Comercio Criket Trujillo) – a 55”
🥉 Jairo Escalante (Alicanto CG Kino Táchira) – a 57”
👑 PODIO – CATEGORÍA SUB-23
🥇 Moisés García (Lotería del Táchira) – 12h 59’ 03”
🥈 Rinaldo Paredes (Min Comercio Criket Trujillo) – a 57”
🥉 Nelson Pérez (Fina Arroz Multimarcas CES) – a 2’ 22”
Ruta
Giro de Italia 2026: así arranca la general para la segunda semana con el inesperado líder Afonso Eulálio
La segunda semana del Giro de Italia 2026 arranca este martes con una clasificación general dominada por el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), quien viste la preciada ‘Maglia Rosa’. El corredor luso, inesperado líder de la ronda italiana, cuenta con más de 2 minutos de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Al versátil pedalista del Bahrain Victorious, de 24 años, le sonríe la suerte en la edición 109 de la ‘Corsa Rosa’, quien con su actuación igualó lo hecho por sus compatriotas João Almeida (2020) y Acacio da Silva (1989), quienes también supieron ser líderes del Giro.
Tras los primeros nueve días de competencia, la pelea por el podio se encuentra muy interesante para lo que viene, una contrarreloj individual totalmente llana de 42 kilómetros, que empezará a dejar el top 10 mucho más depurado.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general del Giro de Italia 2026, la primera grande de la temporada, luego de la primera semana.
Top 20 de la Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|38:49:44
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:24
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:59
|4
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:32
|5
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|4:43
|6
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|5:00
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|5:01
|8
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|5:03
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:15
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|5:20
|11
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|6:02
|12
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|6:11
|13
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|6:11
|14
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|6:15
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|6:49
|16
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|7:03
|17
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|7:37
|18
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|8:24
|19
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|8:27
|20
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|8:29
Ruta
Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: confirmados siete equipos internacionales
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la participación de los siete equipos internacionales que harán parte del pelotón en la undécima edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que se disputará del 2 al 7 de junio por carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda.
Para esta nueva edición de la carrera, tres equipos internacionales estarán haciendo su debut en la carrera más importante del calendario nacional femenino y una de las de mayor reputación en América: Project Chaos, de Estados Unidos; Toscana Orasi, de Ecuador, y Bravetta, de México, consolidan el carácter internacional de la competencia y fortalecen el intercambio deportivo entre procesos de formación, desarrollo y alto rendimiento del ciclismo femenino.
Junto a ellas estarán el Eneicat CM Team de España, que regresa a la carrera tras su última participación en 2024; además del Patobike BMC (México), Best PC (Ecuador) y Pío Rico (Bolivia), que estuvieron en la última edición y llegan con el objetivo de ser protagonistas en las distintas etapas y de disputar la clasificación general e individual, así como los premios especiales.
Con este anuncio, la Federación continúa avanzando en la consolidación de un evento que promueve el crecimiento del ciclismo femenino en la región y proyecta al país como sede de competencias de carácter internacional.
En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre los equipos nacionales participantes.
Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – martes 2 de junio
Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121km.
ETAPA 2 – miércoles 3 de junio
Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas / 118 km.
ETAPA 3 – jueves 4 de junio
Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.
ETAPA 4 – viernes 5 de junio
Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.
ETAPA 5 – sábado 6 de junio
Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.
ETAPA 6 – domingo 7 de junio
CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.
* Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia
La historia del ciclismo colombiano en el Giro de Italia se ha escrito con letras mayúsculas. Esta carrera, considerada como una de las grandes del ciclismo, que cuenta con más de 100 años de historia, ha tenido en las últimas temporadas grandes actuaciones de los escarabajos.
En total 17 pedalistas nacionales han conquistado un total de 34 victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’. Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en participar y en obtener un triunfo en una fracción.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les trae a todos nuestros lectores los 34 triunfos de etapa que nos han brindado nuestros pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda italiana.
*2023 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 19
*2023 – Einer Augusto Rubio (Movistar) » Etapa 13
*2022 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 17
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 9
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 16
*2019 – Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) Etapa » 3
*2019 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 19
*2018 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 6
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 3
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 5
*2017 – Nairo Quintana (Movistar) Etapa » 9
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 12
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 13
*2016 – Esteban Chaves (Orica GreenEdge) » Etapa 14
*2014 – Rigoberto Urán (Omega Pharma) » Etapa 12
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 16
*2014 – Julián Arredondo (Trek Factory Racing) » Etapa 18
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 19
*2013 – Rigoberto Urán (Sky) » Etapa 10
*2012 – Miguel Ángel Rubiano (Androni Giocattoli) » Etapa 6
*2007 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 6
*2006 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 13
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 14
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 13
*2001 – Carlos Contreras (Selle Italia) » Etapa 14
*2000 – Víctor Hugo Peña (Vitalicio Seguros-Grupo Generali) » Etapa 11
*1999 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 5
*1997 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 20
*1995 – Oliverio Rincón (ONCE) » Etapa 14
*1992 – Luis Alberto Herrera (Manzana Postobón) » Etapa 9
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 18
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 13
*1975 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 19
(Foto Archivo © RMC)
*1973 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 15