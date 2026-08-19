Tour de Gran Bretaña Femenino: Lorena Wiebes gana la jornada inaugural con Juliana Londoño en el top 15

Nairo Quintana se pronunció tras quedar por fuera de la nómina del Movistar Team para La Vuelta a España 2026. En declaraciones al programa El VBar de Caracol Radio el corredor boyacense habló con tranquilidad sobre la decisión técnica del equipo español y aseguró que su vínculo con la escuadra telefónica se mantiene en buenos términos.

“Según la dirección técnica, han elegido a los que van a representar en La Vuelta y finalmente quedo por fuera. Ahora a seguir pedaleando y mirando para adelante con los objetivos para finalizar este año que es el último año de mi carrera”, expresó Quintana, quien había preparado esta parte de la temporada con la ilusión de disputar nuevamente la ronda ibérica.

Sobre su relación con el Movistar Team, el campeón de La Vuelta 2016 fue claro: “Sigue siendo buena, ha sido mi equipo de toda la vida, he corrido muchísimo y hay que entender las decisiones”. Nairo añadió que el ciclismo ha cambiado y que esas decisiones buscan “darle el mejor desarrollo al equipo”, por lo que reiteró su agradecimiento por “toda esta maravillosa historia que construimos juntos”.



Nairo no pudo celebrar su despedida en la competencia que ganó en 2016, hace exactamente 10 años (Foto©SprintCycling)

El boyacense también reconoció el valor emocional que tenía para él regresar a La Vuelta en este cierre de carrera. “Es mi último año de carrera deportiva, hace 10 años gané La Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme allí”, señaló. Sin embargo, aceptó que Movistar debe tomar sus decisiones como empresa y buscar “el mejor rendimiento a todos sus corredores”, en medio de una temporada marcada también por la importancia de la puntuación UCI.

Quintana explicó que estaba en buenas condiciones y que venía trabajando con el equipo en Europa: “Estoy en buena condición, estuve preparándome con el equipo aquí en Europa”. Según dijo, la alineación final también se definió teniendo en cuenta los equipos rivales y el tipo de etapas que tendrá la carrera, con el objetivo de que Movistar pueda “sacarle el provecho a cada uno según las etapas que vienen”.

El cierre profesional de Nairo tendrá ahora como gran escenario el Campeonato Mundial de ruta en Montreal, que él mismo definió como su última competencia a nivel profesional. “Me siento muy contento porque voy a poder representar a mi país en un evento tan importante”, afirmó, antes de recordar que en octubre celebrará su gran fondo en Cartagena con los aficionados que lo han acompañado durante toda su carrera.