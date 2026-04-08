¡Tricampeón! Tim Merlier alcanza su tercer título consecutivo en la Scheldeprijs

En un final a pura velocidad como es costumbre, Tim Merlier ganó la clásica belga Scheldeprijs 2026, después de recorrer 205,2 kilómetros entre Terneuzen y Schoten. La carrera de una día se definió al sprint como viene sucediendo en las últimas ediciones.

Los puestos de honor de la clásica belga los completaron el checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) y el francés Emilien Jeannière (Team TotalEnergies), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio respectivamente.

En cuanto al único latinoamericano en competencia, el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) se reportó en la casilla 19° con el mismo tiempo del ganador.

La edición 114 de la carrera del calendario UCI, considerada por muchos como un verdadero mundial de sprinters, no contó con participación colombiana.

Resultados Scheldeprijs (1.Pro)

Terneuzen – Schoten (202,2 km)