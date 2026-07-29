Tour de l’Ain: Markel Beloki se adjudica la segunda etapa y se pone líder

En un final lleno de emociones, Markel Beloki (EF Education-EasyPost) se alzó con la victoria en la segunda etapa del Tour de l’Ain 2026. El español se escapó del grupo de cabeza y ganó en solitario, convirtiéndose en el nuevo líder de la prueba francesa.

La segunda jornada contó con 162 kilómetros entre las localidades francesas de Saint-Vulbas y Lagnieu e incluyó dos puertos de montaña categorizados. Si bien los primeros tramos del trayecto fueron llanos, la segunda parte presentó dos veces la subida al puerto de montaña Col de Portes, de segunda categoría (14,6 km; 5,4%).

La escapada del día la integraron cuatro ciclistas: Jason Tesson (TotalEnergies), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix), Maximilien Juillard (Vélo Club Villefranche Beaujolais) y Morné Van Niekerk (St Michel – Preference Home – Auber93). La escapada consiguió una ventaja de unos minutos sobre el pelotón.

El equipo Unibet Rose Rockets marcó el ritmo del pelotón y cuando omenzaron a ascender el puerto de segunda categoría el grupo principal alcanzó a la escapada e inmediamente después el líder de la carrera, Noah Hobbs (EF Education-EasyPost), se descolgó del pelotón.

En la parte final, el joven español Markel Beloki (EF Education-EasyPost) lanzó una ataque demoledor que le sirvió para llevarse la victoria, la primera como profesional. Con el resultado obtenido, Beloki también se apoderó del liderato que defenderá en la jornada final.

La carrera francesa, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este jueves con otra etapa rompe-piernas de 131,5 kilómetros entre Oyonnax y Lélex Monts-Jura, donde conoceremos al sucesor del belga Cian Uijtdebroeks, campeón del año pasado.

Tour de l’Ain (2.1)

Resultados Etapa 2 | Saint-Vulbas – Lagnieu (161,9 km)

1 Markel Beloki EF Education-EasyPost 3:52:39 2 Noa Isidore Decathlon CMA CGM Team 0:54 3 Nicola Conci XDS Astana Team 0:54 4 Axel Mariault CIC Pro Cycling Academy 0:54 5 Rémi Arsac Decathlon CMA CGM Team + 54 6 Jamie Meehan Cofidis 0:54 7 Henrique Bravo Soudal Quick-Step 0:54 8 Adam Howell Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:54 9 Huw Buck Jones Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:54 10 Geoffrey Bouchard Team TotalEnergies + 54 11 Said Cisneros Soudal Quick-Step 0:54 12 Alexander Cepeda EF Education-EasyPost 0:54



Clasificación General Individual