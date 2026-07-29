Ruta
Tour de l’Ain: Markel Beloki se adjudica la segunda etapa y se pone líder
En un final lleno de emociones, Markel Beloki (EF Education-EasyPost) se alzó con la victoria en la segunda etapa del Tour de l’Ain 2026. El español se escapó del grupo de cabeza y ganó en solitario, convirtiéndose en el nuevo líder de la prueba francesa.
La segunda jornada contó con 162 kilómetros entre las localidades francesas de Saint-Vulbas y Lagnieu e incluyó dos puertos de montaña categorizados. Si bien los primeros tramos del trayecto fueron llanos, la segunda parte presentó dos veces la subida al puerto de montaña Col de Portes, de segunda categoría (14,6 km; 5,4%).
La escapada del día la integraron cuatro ciclistas: Jason Tesson (TotalEnergies), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix), Maximilien Juillard (Vélo Club Villefranche Beaujolais) y Morné Van Niekerk (St Michel – Preference Home – Auber93). La escapada consiguió una ventaja de unos minutos sobre el pelotón.
El equipo Unibet Rose Rockets marcó el ritmo del pelotón y cuando omenzaron a ascender el puerto de segunda categoría el grupo principal alcanzó a la escapada e inmediamente después el líder de la carrera, Noah Hobbs (EF Education-EasyPost), se descolgó del pelotón.
En la parte final, el joven español Markel Beloki (EF Education-EasyPost) lanzó una ataque demoledor que le sirvió para llevarse la victoria, la primera como profesional. Con el resultado obtenido, Beloki también se apoderó del liderato que defenderá en la jornada final.
La carrera francesa, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este jueves con otra etapa rompe-piernas de 131,5 kilómetros entre Oyonnax y Lélex Monts-Jura, donde conoceremos al sucesor del belga Cian Uijtdebroeks, campeón del año pasado.
Tour de l’Ain (2.1)
Resultados Etapa 2 | Saint-Vulbas – Lagnieu (161,9 km)
|1
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|3:52:39
|2
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|0:54
|3
|Nicola Conci
|XDS Astana Team
|0:54
|4
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:54
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Team
|+ 54
|6
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:54
|7
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step
|0:54
|8
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:54
|9
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:54
|10
|Geoffrey Bouchard
|Team TotalEnergies
|+ 54
|11
|Said Cisneros
|Soudal Quick-Step
|0:54
|12
|Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:54
Clasificación General Individual
|1
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|7:19:45
|2
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:50
|3
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|0:54
|4
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:54
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step
|0:54
|6
|Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:54
|7
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Team
|0:54
|8
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:54
|9
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:54
|10
|Nicola Conci
|XDS Astana Team
|0:54
Ruta
Wout van Aert se queda con el duelo de sprinters en el inicio de la Vuelta a Dinamarca 2026
En un final para velocistas, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) se quedó con la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca, una larga jornada llana de 187,2 kilómetros, que se disputó por los alrededores de la ciudad portuaria de Aalborg, capital de la región de Jutlandia Septentrional. En esta edición la carrera del calendario UCI no cuenta con participación colombiana.
El todoterreno belga derrotó en la definicón al checo Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) y al danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, ambos con el mismo tiempo del ganador.
La fuga del día la protagonizaron tres corredores escandinavos: Mads Andersen (Swatt Club), Matias Malmberg (Swatt Club) y Sebastian Nielsen (Team ColoQuick), sin embargo, sobre el final los aventureros fueron arropados por el pelotón.
Este jueves se correrá la segunda etapa de la ronda danesa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 182,9 kilómetros que se disputará entre las localidades Glyngøre y Skive.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Aalborg – Aalborg (197,2 km)
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|4:10:49
|2
|Lukas Kubis
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|0:01
|5
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:01
|6
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|7
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:02
|8
|Søren Kragh Andersen
|Lidl-Trek
|0:02
|9
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|0:17
|10
|Anders Foldager
|Selección de Dinamarca
|0:17
Ruta
Arlenis Sierra, incluida en la nómina del Movistar Team para el Tour de Francia Femenino
El Movistar Team definió el equipo con el que afrontará el Tour de Francia Femenino 2026, la prueba más prestigiosa del calendario, que arrancará este sábado en Lausana (Suiza) y reunirá a las mejores corredoras del mundo a lo largo de nueve etapas.
En la nómina de la formación telefónica aparece la cubana Arlenis Sierra, quien será una de las gregarias de lujo de la suiza Marlen Reusser, jefe de filas del equipo español, que también tendrá a Sara Martín, Francesca Barale, Tota Magalhães, Liane Lippert y Paula Ostiz.
El conjunto presenta una alineación equilibrada para afrontar una carrera que exigirá rendir al máximo en todo tipo de terrenos. Reusser será la gran referencia del equipo, mientras que Lippert, Barale, Martín, Magalhães y Sierra aportarán solidez en los diferentes perfiles de etapa. Por su parte, Ostiz debutará en la ronda francesa, dando un nuevo paso en su progresión dentro del ciclismo de élite.
El Tour de Francia Femenino volverá a ofrecer un recorrido exigente, con oportunidades para las corredoras más completas y un desenlace decisivo en la alta montaña, con la llegada al mítico Mont Ventoux como el momento clave de la carrera. Durante nueve días, el pelotón recorrerá Francia en busca de uno de los títulos más codiciados del calendario internacional en la rama femenina.
*Con Información Prensa Movistar Team
Ruta
Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de la conclusión de la segunda grande de la temporada, el Tour de Francia 2026, que terminó dominado ampliamente por la superestrella eslovena Tadej Pogacar.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, quien continúa al frente de la clasificación mundial con una cómoda ventaja, acumulando un puntaje de 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (6.956) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el latinoamericano más destacado, en el cuarto puesto con 6.833 unidades.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros siguió siendo el zipaquireño Egan Bernal, quien subió dos posiciones y ahora ocupa la casilla 29° con 1.993 puntos. Le siguen Harold Tejada en el puesto 70° y Santiago Buitrago se clasifica en la posición 103°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 22.493 puntos, por delante de Francia 2° (19.070), Dinamarca 3° (18.489), Eslovenia 4° (14.365) e Italia 5° (13.264). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.455 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 del Ranking UCI
Posiciones de los colombianos