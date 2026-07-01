“Afrontamos con la máxima ilusión las llegadas masivas con nuestro sprinter Fernando Gaviria”: José Miguel Fernández, director del Caja Rural

El director deportivo del Caja Rural-Seguros RGA, el español José Miguel Fernández, quien encara con la máxima ilusión la presencia de sus pupilos en el Tour de Francia deposita toda su confianza en el sprinter antioqueño Fernando Gaviria. “Si hay opción de victoria, lo más factible será jugar la baza al sprint con el colombiano”, dijo Fernández, en declaraciones recogidas por el equipo español.

El actual director deportivo de la escuadra española tuvo grandes elogios para el velocista del grupo escogido para la ronda francesa. Gaviria ha cumplido aceptable temporada, alcanzando importantes puestos de honor y trece top 10 que le convierten en la referencia absoluta para los sprints.

“Afrontamos con la máxima ilusión las llegadas masivas con nuestro sprinter Fernando Gaviria. Sabemos que es uno de los mayores desafíos del ciclismo, pero Fernando ya sabe lo que significa ganar en el Tour, y nuestro objetivo será arroparle de la mejor manera posible para que pueda luchar por la victoria”, agregó el técnico español.

Por último, el director general del conjunto navarro se refirió a la responsabilidad de estar en una grande. “Estamos muy ilusionados ante esta gran oportunidad para el equipo. Participar en el Tour de Francia supone un orgullo enorme y queremos corresponder a la confianza que ASO ha depositado en nosotros dando el máximo en cada etapa y siendo fieles a nuestro estilo de correr”, concluyó Fernández.