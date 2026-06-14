Ruta
Dramática victoria de Kasper Haugland en el inicio del Giro Next Gen con Miguel Ángel Marín 11°
La primera etapa en línea del Giro Next Gen 2026 la ganó de forma dramática el noruego Kasper Haugland, después de un día muy disputado, que contó con un recorrido de 168 kilómetros entre las localidades de Reggio Calabria y Vibo Valentia.
El corredor escandinavo, del equipo de desarrollo del Decathlon CMA CGM, logró mantener a raya al pelotón, entrando un segundo por delante de los italianos Riccardo Fabbro (UC Trevigiani Energiapura Marchiol) y Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), quienes se reportaron en el 2° y 3° puesto, respectivamente
En cuanto al único colombiano en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) cumplió una destacada actuación, ingresando en el grupo principal en el puesto 11°, también a un segundo del ganador.
La ronda italiana para corredores sub-23 continuará este lunes con el segundo capítulo, una jornada llana de 154 kilómetros entre Tropea y Crotone, que solo tendrá un puerto categorizado durante el trayecto.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 1 | Reggio Calabria – Vibo Valentia (168 km)
|1
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|3:42:50
|2
|Riccardo Fabbro
|UC Trevigiani Energiapura Marchiol
|0:01
|3
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:01
|4
|Alessio Delle
|XDS Astana Development Team
|0:01
|5
|Cameron Rogers
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:01
|6
|Alessio Menghini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:01
|7
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:01
|8
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:01
|9
|Nicoló Arrighetti
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:01
|10
|Riccardo Lorello
|SC Padovani Polo Cherry Bank
|0:01
|11
|Miguel Ángel Marin
|EF Education-Aevolo
|0:01
Ruta
¡Rey de la montaña! Jaider Muñoz dueño de la codiciada camiseta de las pepas rojas en el Tour de Beaujolais
El antioqueño Jaider Muñoz se consagró campeón de la montaña en el Tour de Beaujolais 2026. El joven corredor paisa, del Team Sistecrédito, pero que en esta carrera compitió representando a la Selección Colombia, terminó como el mejor escalador con 48 puntos.
La edición 34 de la carrera francesa quedó en manos del local Maximilien Juillard (VC Villefranche Beaujolais). El podio lo completaron sus compatriotas Corentin Lequet (Team Atria-Clermont-Ferrand) y Théo Hébert (Vendée U-Primeo).
En cuanto a los colombianos, Juan David Urián fue el mejor de los nuestros en la casilla 32°, luego le siguieron Jaider Muñoz 34°, José Manuel Ortiz 36° y Cristian Vélez 47°.
La última y tercera etapa la ganó Corentin Lequet (Team Atria-Clermont-Ferrand), una jornada de 150,5 kilómetros que se disputó en los alrededores de Villié-Morgon (Ródano). Lequet superó al sprint a Maximilien Juillard (VC Villefranche Beaujolais) en un emocionante final a dos.
Ruta
Isaac del Toro completa una faena brillante y es campeón del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Harold Tejada el mejor colombiano
En un final lleno de emociones, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) redondeó otra faena espectacular y se consagró campeón del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, antes conocido como el Critérium du Dauphiné, tras ganar la etapa final en el Plateau de Solaison, luego de recorrer 120,1 kilómetros.
“Estoy anonadado, muy impresionando, la verdad es un privilegio estar en el mejor equipo del mundo y contento porque todo ha salido como lo planeado. Cada vez estoy mejorando más”, dijo Del Toro, que sucedió en el palmarés de la prueba a su compañero y amigo, Tadej Pogačar, ganador el año pasado.
El podio de la prestigiosa carrera francesa lo completaron el australiano Luke Tuckwell (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el único de los nuestros que concluyó la carrera. El escarabajo, que fue protagonista de la fuga en el último día, finalizó en la general en la casilla 25°, a más de 25 minutos del ganador.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 8 | Beaufort – Plateau de Solaison – Brison (120,1 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:35:07
|2
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|1:00
|3
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:02
|4
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|1:31
|5
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|1:36
|7
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:43
|8
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|,,
|10
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|43
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:07
|DNF
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|Se retiró
Clasificación General Final
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|29:35:05
|2
|Luke Tuckwell
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:54
|3
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|1:17
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|1:36
|5
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:46
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:41
|7
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:11
|8
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|3:15
|9
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|6:25
|10
|Guillaume Martin-Guyonnet
|Groupama-FDJ United
|7:21
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|25:18
Ruta
Clásica Rubén Darío Gómez 2026: los del Team Sistecrédito siguen liderando tras dos jornadas
Se cumplió este domingo la segunda etapa de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026 en todas las categorías, una jornada montañosa de 69 kilómetros, que se disputó entre la Virginia y Santuario, en donde los del Team Sistecrédito continuaron liderando entre los sub-23 con Mauricio Zapata y en los juveniles con Emanuel Restrepo.
En la rama femenina, Jennifer Quiñones (Team Polibikes Risaralda) ganó y aumentó la ventaja con sus rivales, mientras que entre los prejuveniles Edwar Arley Ramírez (Canapro) sigue líder de la competencia a falta de una etapa para el final.
La carrera risaraldense, que se disputa en homenaje al ‘Tigrillo de Pereira’, finalizará este lunes festivo en el municipio de Santa Rosa de Cabal con un circuito de poco kilometraje.
Recordemos que los campeones de la edición del año pasado fueron el antioqueño José Manuel Posada, el sanatarosano Santiago Sánchez y la nariñense Érika Imbacuán.