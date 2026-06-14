Dramática victoria de Kasper Haugland en el inicio del Giro Next Gen con Miguel Ángel Marín 11°

La primera etapa en línea del Giro Next Gen 2026 la ganó de forma dramática el noruego Kasper Haugland, después de un día muy disputado, que contó con un recorrido de 168 kilómetros entre las localidades de Reggio Calabria y Vibo Valentia.

El corredor escandinavo, del equipo de desarrollo del Decathlon CMA CGM, logró mantener a raya al pelotón, entrando un segundo por delante de los italianos Riccardo Fabbro (UC Trevigiani Energiapura Marchiol) y Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), quienes se reportaron en el 2° y 3° puesto, respectivamente

En cuanto al único colombiano en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) cumplió una destacada actuación, ingresando en el grupo principal en el puesto 11°, también a un segundo del ganador.

La ronda italiana para corredores sub-23 continuará este lunes con el segundo capítulo, una jornada llana de 154 kilómetros entre Tropea y Crotone, que solo tendrá un puerto categorizado durante el trayecto.



Kasper Haugland, primer líder del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)

Giro d’Italia Next Gen (2.2U)

Resultados Etapa 1 | Reggio Calabria – Vibo Valentia (168 km)