Ruta
Wout van Aert se queda con el duelo de sprinters en el inicio de la Vuelta a Dinamarca 2026
En un final para velocistas, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) se quedó con la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca, una larga jornada llana de 187,2 kilómetros, que se disputó por los alrededores de la ciudad portuaria de Aalborg, capital de la región de Jutlandia Septentrional. En esta edición la carrera del calendario UCI no cuenta con participación colombiana.
El todoterreno belga derrotó en la definicón al checo Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) y al danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, ambos con el mismo tiempo del ganador.
La fuga del día la protagonizaron tres corredores escandinavos: Mads Andersen (Swatt Club), Matias Malmberg (Swatt Club) y Sebastian Nielsen (Team ColoQuick), sin embargo, sobre el final los aventureros fueron arropados por el pelotón.
Este jueves se correrá la segunda etapa de la ronda danesa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 182,9 kilómetros que se disputará entre las localidades Glyngøre y Skive.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Aalborg – Aalborg (197,2 km)
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|4:10:49
|2
|Lukas Kubis
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|0:01
|5
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:01
|6
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|7
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:02
|8
|Søren Kragh Andersen
|Lidl-Trek
|0:02
|9
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|0:17
|10
|Anders Foldager
|Selección de Dinamarca
|0:17
Ruta
Markel Beloki sale campeón del Tour de l’Ain con Henrique Bravo, Alexander Cepeda y José Said Cisneros en el top 10
El Tour de l’Ain quedó en manos de Markel Beloki (EF Education-EasyPost). El español, de 21 años, que ganó una etapa en la carrera francesa, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada entre las localidades francesas de Oyonnax y Lélex Monts-Jura.
El podio de la carrera francesa del calendario UCI, que no contó con participación colombiana, lo completaron los franceses Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy) y Jamie Meehan (Cofidis), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos suramericanos en competencia, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) terminó en el 4° puesto y el ecuatoriano Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) ocupó la 7° casilla, mientras que el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step Devo Team) cerró el top 10.
La última etapa la ganó el corredor galo Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy), quien fue el más rápido en un sprint de 7 corredores, logrando su primera victoria en la temporada, luego de recorrer 131,5 kilómetros.
Clasificación General Final
|1
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|10:46:15
|2
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:52
|3
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:55
|4
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|6
|Nicola Conci
|XDS Astana Team
|,,
|7
|Alexander Cepeda
|EF Education – EasyPost
|1:00
|8
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|,,
|9
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|2:17
|10
|José Said Cisneros
|Soudal Quick-Step Devo Team
|2:19
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Tour de Francia Femenino: Paula Patiño confirmada en la nómina del equipo español Laboral Kutxa-Euskadi
El equipo español Laboral Kutxa – Fundación Euskadi anunció la nómina con la que afrontara el Tour de Francia Femenino, que arrancará este sábado en Lausana (Suiza) y reunirá a las mejores corredoras del mundo a lo largo de nueve etapas. Entre las elegidas se encuentra la pedalista antioqueña Paula Patiño, que correrá la ronda francesa por tercera vez.
Bajo la dirección deportiva de Ion Lazkano y Peio Goikoetxea, han elegido a la española Usoa Ostolaza como líder del equipo para la general tras consolidar una gran campaña este año con resultados destacados: 4° en la Vuelta a España, 7° en la Itzulia y 3° en la Vuelta a Burgos.
“Llevamos un equipo realmente competitivo. Nuestra líder clara será Usoa, con la firme intención de pelear la clasificación general y ver si somos capaces de disputar un puesto en el top 10. Me gustaría destacar que este Tour va a ser durísimo. De hecho, solo hay una etapa llana, el resto son jornadas con muchísimo desnivel. Por ello, considero que todos los días tendremos que estar en la pelea y buscar el protagonismo en las escapadas, manteniendo siempre nuestra identidad”, dijo Ion Lazkano, director deportivo del Laboral Kutxa-Euskadi.
Completan el siete de la formación española la ucraniana Yuliia Biriukova, las italianas Arianna Fidanza y Debora Silvestri, además de las españolas Naia Amondarain e Idoia Eraso. La escuadra vasca, que afrontará su tercera participación consecutiva en la Grande Bouclé, llega tras completar una intensa concentración en altura en Andorra.
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Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de la conclusión de la segunda grande de la temporada, el Tour de Francia 2026, que terminó dominado ampliamente por la superestrella eslovena Tadej Pogacar.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, quien continúa al frente de la clasificación mundial con una cómoda ventaja, acumulando un puntaje de 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (6.956) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el latinoamericano más destacado, en el cuarto puesto con 6.833 unidades.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros siguió siendo el zipaquireño Egan Bernal, quien subió dos posiciones y ahora ocupa la casilla 29° con 1.993 puntos. Le siguen Harold Tejada en el puesto 70° y Santiago Buitrago se clasifica en la posición 103°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 22.493 puntos, por delante de Francia 2° (19.070), Dinamarca 3° (18.489), Eslovenia 4° (14.365) e Italia 5° (13.264). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.455 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 del Ranking UCI
Posiciones de los colombianos