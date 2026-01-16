Así quedaron los colombianos en la general de la edición 61 de la Vuelta al Táchira tras la etapa reina

La primera carrera del calendario UCI en 2026, la Vuelta al Táchira, en la que siguen en competencia 10 colombianos, vivió la octava etapa, una jornada montañosa de 154,5 kilómetros que se disputó entre Abejales y Capacho.

Transcurridos ocho días de competencia, Brandon Vega (GW Erco SportFitness) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el 4° puesto a 3:17 del líder, el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en el giro tachirense, luego de ocho exigentes jornadas.

Así se Clasifican los Colombianos en la General Individual