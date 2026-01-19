Ruta
Vuelta al Táchira 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general final
La edición 61 de la Vuelta al Táchira llegó a su fin. La primera carrera internacional de la temporada ciclista en Suramérica contó la participación de un amplio lote colombiano. Para destacar la victoria Brandon Vega en la quinta etapa y el triunfo de Alexander Gil en la jornada final.
Luego de diez exigentes días de competencia, el pedalista bogotano Brandon Vega, en representación del GW Erco SportFitness, terminó como el mejor escarabajo de la ronda venezolana, quedando en la tercera posición de la clasificación general.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las clasificaciones finales de los pedalistas nacionales que compitieron en el vecino país, en la prestigiosa ronda tachirense, inscrita en el calendario de la UCI.
Vuelta al Táchira 2026 – Clasificación General Final de los Colombianos
|3
|4
|▲1
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:07
|5
|7
|▲2
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|5:10
|14
|16
|▲2
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|32:02
|15
|17
|▲2
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|32:19
|20
|22
|▲2
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|57:01
|23
|29
|▲6
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|1:07:43
|31
|34
|▲3
|Diego Armando Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|1:31:31
|45
|46
|▲1
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|2:56:24
|46
|53
|▲7
|Nicolás Gomez
|GW Erco SportFitness
|2:58:59
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Clásica Camp de Morvedre – 23 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Noemi Rüegg gana la última etapa del Tour Down Under y consigue su segundo título consecutivo
La ciclista suiza Noemi Rüegg y sus compañeras de equipo lo dieron todo en la jornada final del Tour Down Under 2026 y el trabajo dio sus frutos: la joven pedalista del EF Education-Oatly se alzó con la victoria de etapa y el título de la general.
“Esto fue gracias al trabajo del equipo. Sinceramente, no me di cuenta de que lo había logrado hasta la meta. Estaba muy concentrada en la última subida, y luego me centré en cubrir todos los ataques de las pedalistas del UAE. Sabía que tenía que aguantar los ataques y que si llegaba a los últimos 500 metros con ellas, era difícil ganar”, dijo Rüegg, en declaraciones recogidas por su equipo.
Los puestos de honor de la carrera australiana los completaron las españolas del UAE Team ADQ: Mavi García 2° y Paula Blasi 3°, quienes escoltaron a la corredora suiza de 24 años.
En cuanto a la única colombiana en competencia, Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) finalizó en la casilla 56° a más de 11 minutos de la bicampeona.
Santos Women’s Tour Down Under (2.WWT)
Resultados Etapa 3 | Norwood – Campbelltown (126,5 km)
|1
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|3:24:02
|2
|Mavi García
|UAE Team ADQ
|0:01
|3
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|,,
|4
|Dominika Włodarczyk
|UAE Team ADQ
|0:02
|5
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:12
|6
|Nina Buijsman
|Human Powered Health
|,,
|7
|Ella Wyllie
|Liv AlUla Jayco
|,,
|8
|Mireia Benito
|AG Insurance – Soudal Team
|,,
|9
|Amanda Spratt
|Lidl – Trek
|,,
|10
|Lotte Claes
|Fenix-Premier Tech
|,,
|57
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|9:25
Clasificación General Individual
|1
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|10:27:36
|2
|Mavi García
|UAE Team ADQ
|0:11
|3
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|0:14
|4
|Włodarczyk Dominika
|UAE Team ADQ
|0:17
|5
|Van Dam Sarah
|Team Visma | Lease a Bike
|0:25
|6
|Buijsman Nina
|Human Powered Health
|0:29
|7
|Spratt Amanda
|Lidl – Trek
|,,
|8
|Wyllie Ella
|Liv AlUla Jayco
|,,
|9
|Benito Mireia
|AG Insurance – Soudal Team
|,,
|10
|Claes Lotte
|Fenix-Premier Tech
|,,
|56
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|11:49
Lina Marcela Hernández sigue bajo observación médica tras caerse en la primera etapa del Tour El Salvador 2026
Luego de su estupenda actuación el prólogo del Tour El Salvador 2026, la carmelitana Lina Marcela Hernández, salió con toda la actitud para la primera etapa en línea, pero no contó con suerte y sufrió un accidente que la obligó a retirarse de la competencia.
A falta de aproximadamente dos kilómetros para la meta, la ciclista se vio involucrada en una caída múltiple, en la que salió de la vía hacia un jardín contiguo. Como consecuencia del impacto, un objeto extraño se le incrustó cerca de la zona púbica, situación que requirió atención médica inmediata, así lo indicó la Federación Colombiana de Ciclismo.
La colombiana fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández Zacamil, donde fue intervenida quirúrgicamente para la extracción del elemento. De acuerdo con el reporte médico oficial, la lesión no comprometió órganos vitales ni estructuras osteomusculares, por lo que su estado de salud es estable y su evolución ha sido favorable tras el procedimiento.
La corredora antioqueña permanecerá bajo observación médica y continuará su proceso de recuperación conforme a las indicaciones del equipo médico especializado.
*Con Información de Fedeciclismo