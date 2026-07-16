Giro del Valle d’Aosta: Henrique Bravo gana la cronoescalada inicial con Mateo Ramírez 3° y Kevin Andrés Estupiñán 6°

La cronoescalada inicial del Giro del Valle d’Aosta 2026 la ganó el brasilero Henrique Bravo. El joven corredor del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step demostró ser el más fuerte para la distancia de 10,6 kilómetros, que se disputó entre Passy y Plaine-Joux.

El corredor suramericano firmó el triunfo con un tiempo de 26:25” a una velocidad media de 23,84 km / h., superando al alemán Max Bock (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) por un segundo y al ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z), subcampeón del año pasado, por 28”

En cuanto al único colombiano en competencia, Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco) cumplió una destacada actuación en el ejercicio al cronómetro, terminando en la 6° posición a mas de un minuto de Bravo.

La carrera italiana para pedalistas Sub-23 continuará este viernes con la primera etapa en línea que se correrá entre las localidades de Hône y Forte di Bard, al noroeste de Italia.

Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc (2.2U)

Resultados 1 (CRI) | Passy – Passy Plaine-Joux (10,5 km)