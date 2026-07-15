Con un colombiano inicia el Giro del Valle d’Aosta; Mateo Ramírez y Henrique Bravo aparecen como favoritos

Un día antes del inicio se conoce la lista de salida para una nueva edición del Giro Ciclístico della Valle d’Aosta, una carrera por etapas que se llevará a cabo en territorio italiano del 16 al 19 de julio y que contará con la participación de un joven colombiano.

Se trata de Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco), quien serán el único pedalista nacional que estará en la competencia italiana, donde Colombia cuenta con dos títulos, el de Alex Cano en 2007 y el de Bernardo Suaza en 2014.



Bernardo Suaza, campeón del Giro Ciclístico della Valle d’Aosta en 2014. (Foto Gilberto Chocce © RMC)

La carrera italiana para pedalistas Sub-23 tendrá cuatro etapas, una cronoescalada y tres jornadas súper montañosas en las que se presentarán exigentes retos para los escaladores que recorrerán paisajes impresionantes de la región del noroeste de Italia que limita con Francia y Suiza. Ubicada en los Alpes occidentales, conocida por los icónicos montes nevados.

Entre los principales aspirantes al título se encuentran el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z), actual subcampeón de la prueba y el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), alineándose junto a estrellas emergentes como el irlandés Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco), el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team Academy) y el danés Noah Møller Andersen (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), entre otros.