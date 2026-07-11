Tour de Francia: Tim Merlier vuelve a ganar esta vez en la octava etapa con Fernando Gaviria de nuevo en el top 15

En otro final para velocistas, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) no le dio espacio a sus rivales y volvió a ganar esta vez en la octava etapa del Tour de Francia 2026, que contó con un recorrido de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera sin contratiempos.

El belga, que alcanzó su séptima victoria de la temporada, fue el más rápido al sprint, ganándole al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, la mayoría llegó en el grupo principal, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) nuevamente el mejor de los nuestros en la casilla 13° con el mismo tiempo del ganador.



Jakub Otruba, Thibault Guernalec y Liam Slock, los protagonistas de la fuga en la octava etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Los protagonistas del día fueron el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA), el belga Liam Slock (Lotto Intermarché) y el francés Thibault Guernalec (TotalEnergies), quienes se escaparon, pero sobre el final el trío fue neutralizado por el pelotón.

La prestigiosa ronda francesa continuará este domingo con la novena etapa, una jornada rompe-piernas de 185,5 kilómetros entre Malemort y Ussel, que incluye varios repechos y cuatro puertos categorizados.

Tour de France (2.UWT)

Resultados Etapa 8 | Périgueux – Bergerac (180,4 km)

13 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA m.t. 35 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 57 Egan Bernal Netcompany INEOS m.t. 110 Einer Rubio Movistar Team 1:03 151 Sergio Higuita XDS Astana Team 1:49

Clasificación General Individual