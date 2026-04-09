El Sistecrédito manda en la Clásica de Anapoima entre los juveniles con Emanuel Restrepo en el liderato

En un final lleno de emociones, Duván Yesid Urián (Team Sistecrédito) se quedó con la segunda etapa en línea de la Clásica de Anapoima 2026, que contó con un recorrido de 50 kilómetros con llegada al Alto de la Cabra.

En los kilómetros definitivos se vieron varios ataques y uno de ellos fue aprovechado por Urián, quien llegó en solitario a la meta, escoltado muy de cerca por su compañero de equipo Emanuel Restrepo, que con su segundo puesto logró apoderarse del liderato.

Precisamente, refiriéndonos a la clasificación general, en esta se presentaron cambios importantes. De esta manera, Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) se encaramó al primer puesto y aventaja por 8 segundos a Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El carmen de Viboral), quien se encuentra 2°. El podio parcial lo completa Luis Andrés Santana (Team Boyacá Es Para Vivirla).

La carrera cundinamarquesa se definirá este viernes con la disputa de la tradicional contrarreloj individual de 13 kilómetros entre Apulo y Anapoima, donde conoceremos al sucesor de Kevin Rincón, campeón del año pasado entre los júnior.