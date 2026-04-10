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Edgar Andrés Pinzón sale campeón de la Clásica de Anapoima y alcanza su segundo título en la temporada 2026

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Hace 3 horas

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El boyacense Edgar Andrés Pinzón, campeón de la Clásica de Anapoima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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¡Arrasadora! Zara Sofía Lamprea ratifica su gran momento en la CRI de la Clásica de Anapoima y se queda con el título

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10 abril, 2026

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Zara Sofía Lamprea, ganadora de la crono final de la Clásica de Anapoima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Paul Seixas a un paso de ganar su primera Itzulia tras dominar la etapa reina; Harold Tejada cerca del top 5

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10 abril, 2026

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El francés Paul Seixas ganó la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto Itzulia Basque Country © Sprint Cycling Agency)
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Clásica de Anapoima para juveniles: Miguel Ángel Vanegas se luce en la crono final y le arrebata el título a Emanuel Restrepo

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10 abril, 2026

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Miguel Ángel Vanegas se consagró campeón de la Clásica de Anapoima en la categoría juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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