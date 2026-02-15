Connect with us

¡Bicampeona! Demi Vollering revalida el título de la Semana Ciclista Valenciana tras ganar la jornada final

Hace 39 mins

La neerlandesa Demi Vollering, de nuevo campeona de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana. (Foto © Setmana Ciclista – Volta Femenina de la CV)
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026

Hace 2 horas

15 febrero, 2026

Víctor Hugo Peña rodará junto a cientos de participantes en una experiencia única por carreteras de Cundinamarca. (Foto Archivo © Team Banco Guayaquil)
Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers

Hace 4 horas

15 febrero, 2026

Juan Esteban Canchón, campeón de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025. (Foto © FCC)
Tres colombianos protagonistas en la presentación del Team Hino-One-La Red-Suzuki como equipo continental UCI

Hace 5 horas

15 febrero, 2026

Nicolás Paredes, Jeisson Casallas y Yesid Pira, los tres colombianos del Hino-One-La Red-Suzuki. (Foto © Hino Cycling Team)
