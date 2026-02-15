Ruta
¡Bicampeona! Demi Vollering revalida el título de la Semana Ciclista Valenciana tras ganar la jornada final
Luego de tres días de competencia, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ – SUEZ) se consagró bicampeona de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, tras ganar la jornada final que recorrió 117 kilómetros entre Sagunt y Valencia.
Los puestos de honor de la décima edición de la carrera española los completaron la francesa Maeva Squiban (UAE Team ADQ) y la noruega Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en carrera, la joven pedalista antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) terminó en posiciones intermedias a más de 20 minutos de la ganadora.
Tras diez ediciones de la ronda valenciana femenina, la neerlandesas dominán el palmarés de la carrera con cinco victorias, una de Anna van der Breggen, además de las dos de Annemiek van Vleuten y Demi Vollering.
Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Sagunt – Valencia (117 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|2:57:11
|2
|Liane Lippert
|Movistar Team
|,,
|3
|Maeva Squiban
|UAE Team ADQ
|,,
|4
|Mie Bjørndal Ottestad
|Uno-X Mobility
|,,
|5
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM zondacrypto
|,,
|6
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|0:16
|7
|Cat Ferguson
|Movistar Team
|,,
Clasificación General Final
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|8:53:24
|2
|Maeva Squiban
|UAE Team ADQ
|1:02
|3
|Mie Bjørndal Ottestad
|Uno-X Mobility
|1:12
|4
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM zondacrypto
|,,
|5
|Viktória Chladoňová
|Team Visma | Lease a Bike
|1:23
|6
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|1:27
|7
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|,,
|8
|Thalita de Jong
|Human Powered Health
|,,
|9
|Lotte Claes
|Fenix-Premier Tech
|,,
|10
|Rosita Reijnhout
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|11
|Liane Lippert
|Movistar Team
|1:37
Ruta
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com
Ruta
Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers
Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano, Juan Esteban Canchón, viene sonando con fuerza en el mercado internacional. Desde hace algunos días circulan rumores sobre el interés que tendría el Ineos Grenadiers en contratar al joven cundinamarqués.
Aunque no hay confirmación oficial por parte del equipo inglés, se rumorea que Canchón, quien hace parte del conjunto italiano Ciclistica Trevilese, ascienda directamente al World Tour en 2028, según indicó el periodista Daniel Benson, quien aseguró que la escuadra británica se encuentra monitoreando al escarabajo de 16 años.
“El colombiano competirá en Italia esta temporada y ha atraído la atención de varios equipos de la máxima categoría. Sabemos que el INEOS le hace seguimiento al ciclista, pero el interés general se centra en que Canchón ascienda directamente al World Tour en 2028, saltándose así la categoría sub-23”, indicó el reconocido comunicador.
Canchón, que se proclamó campeón general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025 de manera categórica gracias a una presentación impecable durante las cuatro etapas, ha despertado el interés de varios elencos como el EF Education – EasyPost, el Red Bull – BORA – hansgrohe y el UAE Team Emirates – XRG, que siguen muy de cerca su rendimiento en las categorías juveniles.
El joven ciclista cajiqueño viene de ocupar el tercer lugar en la prueba contrarreloj junior de los más recientes Campeonatos Nacionales de Ciclismo, además de terminar décimo en la prueba de ruta, siendo el segundo más joven del top 10.
Ruta
Tres colombianos protagonistas en la presentación del Team Hino-One-La Red-Suzuki como equipo continental UCI
El Team Hino-One-La Red-Suzuki fue presentado oficialmente como equipo continental UCI, marcando un antes y un después para el ciclismo chapín. El acto contó con la presencia de tres ciclistas colombianos Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, nueva contratación para esta temporada.
Los tres escarabajos, que vienen de participar en los Campeonatos Nacionales, se robaron las miradas en la presentación a la que asistieron autoridades de la Federación Guatemalteca de Ciclismo y el Comité Olímpico Guatemalteco.
“Un evento bastante bonito, muy interesante ver los inicios de Hino y conocer a mis nuevos compañeros. Muy contento de hacer parte de esta familia, yo creo que así arranca nuestra temporada 2026, tengo muchas expectativas. El equipo al ser continental tiene bastantes carreras de mucho nombre y esperamos darlo todo este año”, dijo Casallas, flamante fichaje de la escuadra guatemalteca.
Con más de 20 años de trayectoria en el ciclismo de Guatemala, Hino One- La Red – Suzuki ha sido protagonista constante del pelotón nacional y regional, logrando tres títulos de la Vuelta a Guatemala con Víctor Hugo González (2001) y Mardoqueo Vásquez (2020 y 2022), además de la recordada victoria de Yesid Pira en la Vuelta a Honduras el año pasado.
Para la temporada 2026, la escuadra guatemalteca incluyó una nueva incorporación y una base sólida de talento, que seguirá siendo dirigida por Alfredo Ajpacajá. El equipo chapín competirá a nivel nacional e internacional en República Dominicana, Suramérica, Vuelta a Honduras y un evento en Europa que próximamente será anunciado.
Nómina 2026
- Yeisson Casallas *Colombia (nueva incorporación)
- Nicolás Paredes *Colombia
- Yesid Pira *Colombia
- Wilson Chonay *Guatemala
- Dorian Monterroso *Guatemala
- Edgar Torres *Guatemala
- Melvin Torres *Guatemala
- Víctor Tuíz *Guatemala
- Adolfo Vásquez *Guatemala
- Mardoqueo Vásquez *Guatemala