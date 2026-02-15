Mads Würtz Schmidt conquista la Santa Vall de Gravel con Romain Bardet 2°; Leonardo Páez en posiciones intermedias

Arrancó oficialmente el calendario internacional de gravel 2026 con la Santa Vall que fue ganada por el danés Mads Würtz Schmidt, quien se consagró campeón tras dos días de competencia en territorio catalán. El podio lo completaron el francés Romain Bardet (Factor Racing RCC) y el sudafricano Matthew Beers (Specialized Off-Road).

El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez, que inició oficialmente su programa de carreras con el equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing, terminó en la casilla 50° a más de 18 minutos del ganador.



El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez inició su temporada de gravel en la Santa Vall. (Foto © Lee Cougan – Basso Factory Racing)

El otro colombiano en competencia, Juan Diego Cárdenas del equipo Vraivelo concluyó en la casilla 126°, cediendo casi una hora con el escandinavo Mads Würtz Schmidt.

La Santa Vall finalizó este domingo en Girona con la segunda y última etapa, una jornada ganada por el alemán Tim Wollenberg (BIXS Race Team), que contó un recorrido de 85 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo.



El alemán Tim Wollenberg ganó la segunda etapa de la Santa Vall by The Traka 2026. Foto © Santa Vall by The Traka)

RESULTADOS ÚLTIMA ETAPA

1 Tim Wollenberg BIXS Race Team 2:21:43 2 Leon Reinhard Kaiser Modus Offroad 3 Jan Stöckli Tudor Gravel Team 4 Michael Garrison SpeedStudio p/b Basso 5 Würtz Schmidt Mads Specialized Off-Road 6 Bardet Romain Factor Racing RCC 7 Voss Paul AUT’said 8 Roth Joel BIXS Race Team 9 Brun Nils 3T Privateer 10 Chaptal Yann Scott Creuse Oxygène 86 Leonardo Páez Leecougan Basso Factory Team 153 Juan Diego Cárdenas Vraivelo

Clasificación General Final