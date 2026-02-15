Copa Nacional de MTB: Calarcá vivió la primera válida con las pruebas del Short Track

En el municipio de Calarcá se abrió oficialmente la temporada 2026 de ciclomontañismo con la disputa de la primera válida de la Copa Nacional de MTB, una jornada en la que se disputaron las competencias del Short Track (XCC).

Los mejores ciclomontañistas del país se dieron cita en el departamento del Quindio para la apertura del calendario nacional, en el evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, la Comisión Nacional de Ciclomontañismo y la Liga de Ciclismo del Quindío.

En las categorías élite femenina Gloria Garzón (Club Bendito Bicio) y en la masculina Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) fueron los vencedores en las pruebas del Short Track (XCC).

La competencia fue un verdadero espectáculo deportivo, con participación desde las categorías menores, donde los más pequeños mostraron toda su pasión por el mountain bike, hasta los experimentados máster, quienes enfrentaron un circuito altamente técnico.



Juan Pablo Silva, Óscar Flórez y Pablo Penagos, en el podio de la categoría máster 1. (Foto Facebook © Plabo Penagos)

RESULTADOS SHORT TRACK