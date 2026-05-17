Mischa Bredewold se lleva la Itzulia 2026; Dominika Wlodarczyk gana la jornada final en San Sebastián

Luego de tres días de competencia, la neerlandesa Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime) se consagró campeona de la Itzulia Femenina 2206, tras defender el liderato en la jornada final y sucedió en el palmarés a su compatriota Demi Vollering.

“Estoy muy contenta. Había ganado algunas etapas en la Itzulia pero no la General. Quiero agradecer a mi equipo el trabajo realizado”, dijo Bredewold tras ganar la Vuelta al País Vasco femenina.

Los puestos de honor de la quinta edición de la carrera vasca los completaron la neerlandesa Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y la británica Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.



Yara Kastelijn, Dominika Wlodarczyk y Lauren Dickson, en el podio de la Itzulia Women 2026. (Foto Itzulia Basque Country © Sprint Cycling)

En cuanto a la única colombiana en carrera, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se clasificó en la casilla 44° a más de 20 minutos de la ganadora.

El último capítulo en San Sebastián, que contó con el tradicional paso por Mendizorrotz, quedó en manos de la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ), quien terminó ganando las ultimas dos etapas.



La polaca Dominika Wlodarczyk ganó la última etapa de la Itzulia Women 2026. (Foto Itzulia Basque Country © Sprint Cycling)

Itzulia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 3 | San Sebastián – San Sebastián (113,1 km)

1 Dominika Wlodarczyk UAE Team ADQ 2:59:01 2 Evita Muzic FDJ United-SUEZ m.t. 3 Lauren Dickson FDJ United-SUEZ m.t. 4 Usoa Ostolaza Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi m.t. 5 Yara Kastelijn Fenix-Premier Tech m.t. 6 Mischa Bredewold Team SD Worx-Protime m.t. 7 Juliette Berthet FDJ United-SUEZ m.t. 8 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM zondacrypto m.t. 9 Riejanne Markus Lidl-Trek m.t. 10 Ricarda Bauernfeind Lidl-Trek m.t. 51 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 7:29

Clasificación General Final