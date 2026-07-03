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Vuelta al Putumayo: Brandon Vega se llevó la segunda etapa y Santiago Garzón mantuvo el liderato
Con un impecable trabajo colectivo durante los 147 kilómetros de competencia, el GW Erco Sportfitness celebró la victoria de etapa del bogotano Brandon Vega y mantuvo el dominio de la clasificación general en la segunda jornada de la Vuelta al Putumayo 2026.
La fracción, disputada a un promedio de velocidad de 43,15 km/h, estuvo marcada por el control permanente del equipo sobre el pelotón, neutralizando cada uno de los intentos de fuga que protagonizaron corredores del Putumayo y preparando un embalaje final donde Vega respondió al trabajo de sus compañeros para levantar los brazos en la línea de meta.
“Fue una etapa muy bonita y muy rápida. Quiero agradecerle a todo mi equipo porque hoy todos hicieron un trabajo extraordinario y no los podía defraudar en el final. Esta victoria es para mi mamá y para mi abuelito, que ayer estuvieron de cumpleaños. Aunque no puedo estar con ellos, les envío un abrazo enorme y les dedico este triunfo”, dijo Vega, en declaraciones recogidas por su equipo.
Más allá del triunfo parcial, el balance de la jornada permitió consolidar el liderazgo del GW en la competencia. Santiago Garzón continúa como líder de la clasificación general y también conserva el liderato de la montaña; Daniel Carvajal se mantiene como el mejor corredor Sub-23; Camilo Gómez lidera la clasificación de los sprints especiales con tres puntos, mientras que siete corredores del equipo permanecen ubicados entre los mejores de la clasificación general.
Por su parte, el director deportivo Luis Alfonso Cely valoró el cumplimiento de la estrategia planteada desde el inicio de la etapa y el crecimiento que viene mostrando el corredor capitalino. “Terminamos muy contentos porque conservamos el liderato general y logramos hacer el control de carrera que habíamos planificado. Brandon ha venido mejorando mucho en los sprints, le dimos la oportunidad de disputar la etapa y respondió con una gran victoria”.
La Vuelta al Putumayo continuará este sábado con la tercera etapa, un exigente recorrido de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia
La primera edición del Tour de Francia se remonta 1903, en una carrera organizada por el periódico deportivo francés L’Auto, que contó la participación de 60 ciclistas de los cuales sólo 21 lograron llegar a la meta en París.
El primer ciclista colombiano en participar en la prestigiosa carrera francesa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1975 y la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta, capitaneado por Alfonso Flórez Ortiz, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda gala son Rigoberto Urán con 10 entre las cuales se destaca su segundo lugar en 2017, y Nairo Quintana con 9 incursiones donde sobresalen sus dos segundos puestos en 2013 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, que este año cumple su edición número 113, y donde a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones muy memorables.
*10 participaciones – Rigoberto Urán (2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
*9 participaciones – Nairo Quintana (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
*8 participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 participaciones – Lucho Herrera (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991)
*6 participaciones – Samuel Cabrera (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
*6 participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992)
*6 participaciones – Abelardo Rondón (1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)
*6 participaciones – Álvaro Mejía (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
*6 participaciones – Hernán Buenahora (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
*6 participaciones – Santiago Botero (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
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Marion Borras gana la contrarreloj en la Vuelta Femenina a Portugal; Emma Siegers sigue líder
La crucial jornada al cronómetro de la sexta edición de la Vuelta Femenina a Portugal quedó en manos de la francesa Marion Borras. La corredora gala del Cofidis Women Team fue la mejor de la contrarreloj individual de 10,8 kilómetros, disputada en la ciudad ribereña de Coimbra.
Borras utilizó un tiempo de 13:28″ a una velocidad media de 48,06 km / h. El segundo escalón del podio de la crono lo ocupó su compatriota y compañera de equipo Victoire Berteau a 4 segundos de diferencia y la tercera posición fue para la la belga Nijssen Annelies (Lotto-Intermarché Ladies) a 7″.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven Diana Corrales (Maiatos Women’s Cycling Team) se clasificó en el puesto 104°, perdiendo más de tres minutos con la ganadora de la jornada al cronómetro.
Con relación a la clasificación general, la belga Emma Siegers (AG Insurance Soudal Devo Team) mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan la española Maite Urteaga (Grupo Eulen-Amenabar) y la belga Nijssen Annelies (Lotto-Intermarché Ladies).
La carrera portuguesa para mujeres continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada ondulada de 109,1 kilómetros entre las localidades lusas de Mealhada y Águeda.
Vuelta a Portugal Femenina (2.2)
Resultados Etapa 3 > *CRI | Coimbra – Coimbra (10,8 km)
|1
|Marion Borras
|Cofidis Women Team
|13:28
|2
|Victoire Berteau
|Cofidis Women Team
|0:03
|3
|Annelies Nijssen
|Lotto-Intermarché Ladies
|0:07
|4
|Matilde Vitillo
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:17
|5
|Sidney Swierenga
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:18
|6
|Sophia Sammons
|Toyota Valencia | SAV
|0:18
|7
|Oda Aune Gissinger
|Selección de Noruega
|0:19
|8
|Amandine Muller
|AG Insurance Soudal Devo Team
|0:20
|9
|Helene Hesters
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:21
|10
|Emma Siegers
|AG Insurance Soudal Devo Team
|0:21
|104
|Diana Corrales
|Maiatos Women’s Cycling Team
|3:33
Clasificación General Individual
|1
|Emma Siegers
|AG Insurance Soudal Devo Team
|6:30:37
|2
|Maite Urteaga
|Grupo Eulen-Amenabar
|0:17
|3
|Nijssen Annelies
|Lotto-Intermarché Ladies
|0:17
|4
|Berteau Victoire
|Cofidis Women Team
|0:20
|5
|Swierenga Sidney
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:41
|6
|Vitillo Matilde
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:44
|7
|Gissinger Oda Aune
|Norway
|0:51
|8
|Muller Amandine
|AG Insurance Soudal Devo Team
|0:52
|9
|Seijas Tamara
|Team Farto
|0:56
|10
|Borras Marion
|Cofidis Women Team
|0:57
|109
|Diana Corrales
|Maiatos Women’s Cycling Team
|34:52
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Modo Tour: así llegan los cinco escarabajos a la edición 113 de la prestigiosa carrera francesa
Con la presencia de cinco pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 113 del Tour de Francia. La segunda grande de la temporada que arrancará en la ciudad de Barcelona este sábado con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros.
La lista de los escarabajos cuenta con el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos), el boyacense Einer Rubio (Movistar Team), el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team), el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) y el paisa Fernando Gaviria (Caja Rural-SegurosRGA).
Para destacar que Colombia cuenta con 22 victorias de etapa en la ‘Grand Bouclé’, siendo Lucho Herrera, Nairo Quintana y Santiago Botero los más victoriosos, cada uno con tres triunfos.
Asimismo, los escarabajos han salido campeones de la montaña en cinco ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1985 y 1987, luego le siguieron Santiago Botero en el 2000, Mauricio Soler 2007, y la última vez fue para Nairo Quintana en 2013.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan Bernal, Rubio, Higuita, Tejada y Gaviria a la ronda francesa, que arranca con el esloveno Tadej Pogacar como gran favorito.
Harold Tejada (XDS Astana Team) *Quinta participación en el Tour
El huilense de 29 años llega con 4.591 kilómetros en las piernas, en 32 días de competencia. En la temporada lleva dos top 10, uno en el UAE Tour y otro en la París-Niza, además de una victoria de etapa.
Egan Bernal (Netcompany Ineos) *Sexta participación en el Tour
El zipaquireño de 29 años llega con 4.928 kilómetros en 30 días, en seis competencias. En las pocas carreras que ha hecho este año en todas terminó en el top 10. Su última prueba fue el Giro de Italia. Su objetivo es ganar una etapa.
Einer Rubio (Movistar Team) * Segunda participación en el Tour
El boyacense de 28 años llega al Tour con la misión de ganar una etapa y de ayudar a su jefe de filas el belga Cian Uijtdebroeks. Lleva 5.179 kilómetros recorridos en 33 días de competencia. Su última carrera fue la Clásica de Andorra en la que finalizó en la casilla 29° y su mejor actuación del año la realizó en el pasado Giro, donde fue protagonista en varias fugas.
Sergio Higuita (XDS Astana Team) *Cuarta participación en el Tour
El antioqueño de 28 años llega a la ronda francesa con buenas sensaciones tras su actuación en la Vuelta a Suiza, carrera que terminó en el 9° puesto. Llega con 3.873 kilómetros recorridos en 28 días de competencia. Su mejor resultado de la temporada lo obtuvo en el AlUla Tour, siendo subcampeón.
Fernando Gaviria (Team Caja Rural – Seguros RGA) *Tercera participación en el Tour
El sprinter paisa de 31 años llega a la ronda francesa con 3.873 kilómetros recorridos en 28 días de competencia. El velocista alcanzó importantes puestos de honor y trece top 10 que le convierten en la referencia absoluta para los sprints. Rozó el triunfo en Ronde van Limburg y en sendas etapas de Omán y Hungría, finalizando 2º.