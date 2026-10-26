Vuelta a Guatemala: Jhonatan Chaves gana la cuarta etapa y Cristian Rico se acerca al liderato

Se disputó la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 y continuó el dominio colombiano en territorio guatemalteco. Esta vez la victoria quedó en manos del cundinamarqués Jhonatan Chaves (NU Colombia), quien se llevó los máximos honores al pasar primero por la línea de meta, después de recorrer los 119,3 kilómetros que unieron a localidades de San Felipe con San Rafael Pie de la Cuesta.

El escarabajo se llevó la victoria por delante del guatemalteco Wilson Chonay, del equipo Hino One La Red Suzuki y de su compatriota y compañero de equipo Óscar Fernández (NU Colombia), quien llegó en cerrando el Top 3 de la etapa.

En cuanto a la general no se presentaron grandes cambios y el costarricense Alejandro Granados (Team Colono Bikestation Kölbi) mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan el chapín José Canastuj (ECA Electricidad Ciclismo) 2° y el boyacense Cristian Rico (NU Colombia), 3°.

La prestigiosa ronda chapina continuará este martes la quinta etapa, otra jornada rompe-piernas de 135,4 kilómetros entre las localidades de Catarina y Quetzaltenango con final en alto.

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 4 | San Felipe › San Rafael Pie de la Cuesta (119,3km)

1 Jhonatan Chaves Nu Colombia 2:55:20 2 Wilson Chonay Hino-One-La Red Suzuki m.t. 3 Óscar Fernandez Nu Colombia 0:07 4 José Canastuj ECA Electricidad Ciclismo 0:07 5 Yesid Pira Hino-One-La Red Suzuki 0:07 6 Cristian Rico Nu Colombia 0:07 7 Mardoqueo Vásquez Hino-One-La Red Suzuki 0:07 8 Luis Daniel Oses Team Colono Bikestation Kölbi 0:16 9 Nelson Panjoj ECA Electricidad Ciclismo 0:32 10 Fredy Toc ECA Electricidad Ciclismo 0:37



Alejandro Granados, líder de la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © FGC)

Clasificación General Individual