Ruta
Cat Ferguson sale victoriosa en la segunda etapa de la Setmana Ciclista Valenciana y Demi Vollering sigue líder
En un final apura velocidad, Cat Ferguson (Movistar Team) ganó la segunda etapa de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, disputada Vila-Real con 115,5 kilómetros de recorrido. La campeona europea Demi Vollering (FDJ – SUEZ) mantuvo el liderato.
La pedalista británica cruzó la línea de meta de primero por delante de las italianas Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) y Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team), 2° y 3°, respectivamente.
La única colombiana en competencia, la joven pedalista antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) entró la casilla 98° a más de 7 minutos de la ganadora.
La carrera española continuarará este sábado con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 128 kilómetros entre Agost y La Nucía, que incluye con tres puertos categorizados.
Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Vila-Real – Vila-Real (115,5 km)
|1
|Cat Ferguson
|Movistar Team
|3:04:15
|2
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|3
|Letizia Borghesi
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|4
|Lily Williams
|Human Powered Health
|m.t.
|5
|Amber Kraak
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|6
|Agnieszka Skalniak-Sójka
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|7
|Millie Couzens
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|8
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team ADQ
|m.t.
|9
|Linda Riedmann
|Lotto Intermarché Ladies
|m.t.
|10
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|m.t.
|98
|Juliana Londoño *Colombia
|Team Picnic PostNL
|7:20
Ruta
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com
Ruta
Arnaud Tendon da la sorpresa en el inicio del Tour de la Provence; Brandon Rivera llega con los favoritos a dos segundos
La primera etapa del Tour de la Provence 2026 quedó sopresivamente en manos de Arnaud Tendon (Van Rysel Roubaix). El suizo fue el más fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 163 kilómetros entre Marseille y Saint-Victoret.
El joven helvético, que sorprendió a todos su rivales, superó en el embalaje a su compañero de fuga, el italiano Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador. Tercero se reportó el estadounidense Luke Lamperti (EF Education – EasyPost).
Con relación al único colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) ingresó con los favoriots en el pelotón, en el puesto 51°, a dos segundos del ganador.
La carrera francesa continuará este sábado con la segunda etapa, de la tres pactadas, una jornada súper montañosa de 174,9 kilómetros entre Forcalquier y Montagne de Lure, en un final en alto de primera categoría.
Tour de la Provence (2.1)
Resultados Etapa 1 | Marseille – Saint-Victoret (163 km)
|1
|Arnaud Tendon
|Van Rysel Roubaix
|4:01:53
|2
|Bais Mattia
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|3
|Lamperti Luke
|EF Education – EasyPost
|0:02
|4
|Turgis Anthony
|TotalEnergies
|0:02
|5
|Page Hugo
|Cofidis
|0:02
|6
|Germani Lorenzo
|Groupama – FDJ United
|0:02
|7
|Pedersen Rasmus Søjberg
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|8
|Agnoletto Blake
|Groupama – FDJ United
|0:02
|9
|Loulergue Victor
|Groupama – FDJ United
|0:02
|10
|Konijn Alexander
|Nice Métropole Côte d’Azur
|0:02
|51
|Brandon Rivera *Colombia
|Ineos Grandiers
|0:02
Ruta
Vuelta a la Región de Murcia: el UAE hace la fiesta en la jornada inaugural con Marc Soler 1° y Julius Johansen 2°
En un final emocionante, Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) ganó la primera etapa de Vuelta a la Región de Murcia 2026 al imponerse desde un ataque lejano. El joven corredor mantuvo la calma sobre el final y logró su primera victoria del año.
El pedalista español se llevó el triunfo, tras recorrer 83,5 kilómetros entre Fortuna y Yecla. El danés Julius Johansen completó la fiesta del conjunto árabe entrando en la segunda posición y tercero llegó el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
Con relación a los dos colombianos del Petrolike en competencia, Juan Diego Quintero finalizó en la casilla 56° a 3:13 del ganador, mientras que Alejandro Callejas terminó en el puesto 91° a más de 4 minutos de Soler.
En el Alto Virgen del Castillo (1,3 km al 7,4%), la subida más dura del día, Marc Soler se fue en solitario. Inmediatamente después atrás saltó Thomas Pidcock, pero no fue suficiente para alcanzar a los punteros del UAE.
La carrera española finalizará este sábado con la segunda etapa y última etapa, una jornada de 178,7 kilómetros entre Fortuna y Santomera, donde conoceremos al sucesor del suizo Fabio Christen, campeón del año pasado.
Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” (2.1)
Resultados Etapa 1 | Fortuna – Yecla (83,5 km)
|1
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|1:50:34
|2
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:19
|3
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:40
|4
|Héctor Álvarez
|Selección de España
|1:01
|5
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain – Victorious
|,,
|7
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|8
|Matej Mohorič
|Bahrain – Victorious
|,,
|9
|Matyáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|,,
|10
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|1:15
|56
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:13
|91
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|4:57