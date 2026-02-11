Leonardo Páez con nuevos retos para el calendario 2026; competirá en el Maratón y el Gravel

El equipo italiano Lee Cougan | Basso Factory Racing anunció oficialmente su programa de carreras para la temporada 2026, una campaña dividida entre Maratón MTB (XCM) y el Gravel, en el que el ciclomontañista boyacense Leonardo Páez será uno de sus estandartes.

La escuadra toscana asumirá para este al año un doble compromiso internacional, más de 20 carreras en cuatro países y un calendario centrado en la Copa del Mundo UCI, los Campeonatos del Mundo y las clásicas más emblemáticas. Una presencia destacada en los circuitos UCI y la sinergia entre marcas definen una temporada de alto nivel.

En la pruebas de gravel Páez liderará al equipo y estará acompañado de Darío Cherchi, Alessio Trabalza y Sandra Mairhofer. En una iniciativa que resalta la estratégica entre las marcas, los atletas competirán con maillots compartidos con Basso como patrocinador principal.



La nómina del Lee Cougan | Basso Factory Racing. (Foto Lee Cougan – Basso Factory Racing © Ivan Corridori)

La temporada arranca el 14 de febrero en las pistas de grava de La Santa Vall, un evento de dos días en el centro ciclista de Girona, España. El equipo llega con grandes expectativas tras un 2025 estelar, en el que Leonardo Páez y Sandra Mairhofer terminaron 3º y 2º respectivamente en la clasificación general de la Copa del Mundo.

“El 2026 representa un avance definitivo en nuestra evolución. Hemos diseñado un calendario ambicioso que equilibra las exigencias del Maratón y el Gravel, con la mira puesta en los circuitos internacionales más prestigiosos. Nuestra nueva condición de equipo UCI MTB nos permite competir de forma constante al más alto nivel, fruto del esfuerzo colectivo de todo nuestro personal y colaboradores”, dijo Stefano Gonzi, director del equipo.

Calendario 2026 del Lee Cougan – Basso Factory Racing

Febrero

14-15 – La Santa Vall

21 – HERO UCI Marathon World Cup – Calpe-Benissa

23-28 – Andalucia Bike Race

Marzo

28 – The Hills Gravel Race

Abril

3-5 – Vuelta Ibiza MTB

19 – Castro Legend Cup

25 – Marathon dell’Appennino

Mayo

2 – Bike Marathon Garda Trentino

2 – The Traka 200K

9 – HERO UCI Marathon World Cup – Capoliveri

24 – Campionato Italiano Marathon

31 – HERO UCI Marathon World Cup – Andorra

Junio

13 – HERO UCI Marathon World Cup – Hero Südtirol Dolomites

20 – UCI Gravel World Series – Auronzo di Cadore

Julio

11 – Kronplatz King Marathon

12 – Campionato Europeo Marathon

26 – HERO UCI Marathon World Cup – Black Forest Ultra Marathon

Septiembre

12 – UCI Mountain Bike Marathon World Championships

20 – HERO UCI Marathon World Cup – La Tramun Sea Otter Girona

Octobre

9 – Škoda Roc Marathon

11 – Roc d’Azur CIC