Ruta
Brillante triunfo de Célia Gery en la séptima etapa del Giro de Italia Femenino; Anna van der Breggen sigue líder
En un remate espectacular, la francesa Célia Gery ( (FDJ United – SUEZ) se impuso de forma brillante en la séptima etapa del Giro de Italia Femenino, después de un recorrido de 159 kilómetros entre Sorbolo Mezzani y Salice Terme.
La pedalista gala, que cruzó primera a la meta, superó holgadamente en la definición a la neerlandesa Lucinda Brand (Lidl – Trek) y la italiana Chantal Pegolo (Isolmant – Premac – Vittoria), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general individual, la corredora de Países Bajos Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime), que sufrió una caída, conservó la ‘maglia rosa’ y mantuvo su ventaja de un minuto con su más inmediata perseguidora, su compatriota Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
Este sábado se llevará a cabo el octavo y penúltimo capítulo de la Corsa Rosa para mujeres que no cuenta con participación colombiana. Será la etapa reina de 106 kilómetros con inicio en Rivoli y arribo en Sestriere, que incluye dos premios de montaña y un final en alto de tercera categoría.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 7 | Sorbolo Mezzani – Salice Terme (159 km)
|1
|Célia Gery
|FDJ United – SUEZ
|3:51:13
|2
|Lucinda Brand
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Chantal Pegolo
|Isolmant – Premac – Vittoria
|m.t.
|4
|Alison Jackson
|St Michel – Preference Home – Auber93
|m.t.
|5
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|0:03
|6
|Gaia Segato
|Vini Fantini – BePink
|0:03
|7
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|0:08
|8
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM
|0:08
|9
|Millie Couzens
|Fenix-Premier Tech
|0:08
|10
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|0:08
Clasificación General Individual
|1
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|23:40:36
|2
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|1:00
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|1:24
|4
|Isabella Holmgren
|Lidl – Trek
|2:01
|5
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|2:03
|6
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|2:07
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl – Trek
|2:33
|8
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|2:38
|9
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|3:21
|10
|Urška Žigart
|AG Insurance – Soudal Team
|3:26
Ruta
Heroica victoria de Alex Baudin en el inicio del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con Isaac del Toro y Harold Tejada en el top 15
En un final picando ligeramente hacia arriba, el francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost), que se fue en fuga desde el inicio, resistió la embestida de los favoritos y ganó la etapa inaugural Tour Auvergne-Rhône-Alpes sobre un trazado de 146,2 kilómetros entre las localidades francesas de Vizille y Saint-Ismier.
Tras una larga escapada, el corredor galo consiguió una heroica victoria por delante del belga Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech) y de su compatriota Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, estos se clasificaron así: Harold Tejada (XDS Astana Team) 13°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 18°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 36° y Diego Pescador (Movistar Team) 59°.
La primera fuga de la prueba la animaron Clément Braz (Groupama – FDJ United), Alex Díaz (Caja Rural – Seguros RGA), George Bennett (NSN Cycling Team), Sergio Samitier (Cofidis), Alex Baudin (EF Education – EasyPost), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Raúl García Pierna (Movistar Team), Mattéo Vercher (TotalEnergies), y Alastair MacKellar (EF Education – EasyPost), pero cuando el terreno se inclinó solo quedaron cuatro corredores en la punta.
Coronando la penúltima subida de la jornada, el Col de Vence (5,1 km al 5.7%) solo resistieron Bennett, Braz y Baudin, el trío luchó, sin embargo, en la último ascenso categorizado, Alex Baudin atacó y sus dos compañeros de fuga terminaron siendo absorbidos por el grupo principal.
La carrera francesa continuará este lunes con la segunda etapa, otra jornada rompe-piernas, que se llevará a cabo entre Saint-Martin-le-Vinoux Le Puy-en-Velay, con un recorrido montañoso de 234,3 kilómetros que incluye cinco puertos categorizados.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Vizille – Saint-Ismier (146,2 km)
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|3:43:58
|2
|Ramses Debruyne
|Alpecin – Premier Tech
|0:32
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:32
|4
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:32
|5
|Rudy Molard
|Groupama – FDJ United
|0:32
|6
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|7
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|0:32
|8
|Kévin Vauquelin
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:32
|9
|Luke Tuckwell
|Netcompany INEOS
|0:32
|10
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|0:32
|12
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:44
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:44
|36
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:53
|59
|Diego Pescador
|Movistar Team
|11:32
Ruta
¡Suramérica celebra! Henrique Bravo se consagra campeón en Austria de la Oberösterreich Rundfahrt
¡Celebra Brasil! Henrique Bravo, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step, ingresó en el pelotón sin problemas el último día de la Oberösterreich Rundfahrt y logró coronarse campeón, en una carrera que no contó con participación colombiana.
Al pedalista brasilero lo acompañaron en el podio el estadounidense Gavin Sherry, quien terminó segundo y al tercer cajón se subió el finlandés Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team).
La localidad del distrito de Rohrbach, en el estado de Alta Austria, acogió la etapa final de la prueba austriaca que contó con 169,2 kilómetros en terreno ondulado, una jornada repleta de pequeños repechos.
La última etapa la ganó el alemán Dominik Röber (Team Vorarlberg), luego de ser el más rápido al sprint tras vencer al polaco Jan Michal Jackowiak, del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious.
Oberösterreich Rundfahrt (2.2)
Resultados Etapa 4 | Stift Aigen-Schlägl – Stift Aigen-Schlägl (169,2 km)
|1
|Dominik Röber
|Team Vorarlberg
|4:14:11
|2
|Jan Michal Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|,,
|3
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|,,
|4
|Jonas Kind Høydahl
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|6
|Philipp Hofbauer
|Team Vorarlberg
|,,
|7
|Zsombor Palumby
|Team United Shipping
|,,
|8
|Leander De Gendt
|Bahrain Victorious Development Team
|,,
|9
|Arno Wallenborn
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|10
|Erazem Valjavec
|Luxembourg
|,,
Clasfificación General Final
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|11:54:57
|2
|Gavin Sherry
|United States
|0:09
|3
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|0:12
|4
|Jonas Kind Høydahl
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:15
|5
|Jan Michal Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|0:16
|6
|Arno Wallenborn
|Luxembourg
|0:19
|7
|Lorenzo Galimberti
|Swatt Club
|,,
|8
|Erazem Valjavec
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:22
|9
|Riccardo Zoidl
|Hrinkow Advarics
|,,
|10
|Richard Riška
|Hrinkow Advarics
|0:26
Ruta
¡Renovado hasta 2028! Einer Rubio seguirá en el Movistar Team dos años más
Después de ser el pedalista más combativo del Giro de Italia, el Movistar Team anunció la ampliación del contrato del boyacense Einer Rubio, que alcanzará los nueve años defendiendo los colores de la escuadra telefónica.
“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar. Espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos”, dijo el escarabajo, en declaraciones difundidas por su propio equipo.
El oriundo de Chiquiza, Boyacá, llegó al conjunto español en 2020 procedente del Aran Cucine Vejus y hasta el momento ha conseguido dos victorias, las dos en la campaña 2023, una en el UAE Tour y la otra en la ‘Corsa Rosa’.
“Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro”, concluyó Rubio, que este año correrá el Tour de Francia y la Vuelta, a España completando las tres grandes en una misma temporada.
Por su parte, el mánager general de la formación, Eusebio Unzué, se vio complacido ante la noticia. “Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028”.