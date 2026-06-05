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Ruta

Ben Oliver da el batacazo y le gana a los de la máxima categoría el Tour de Valonia 2026

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Hace 2 días

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El neozelandés Ben Oliver se consagró campeón del Tour de Valonia 2026. (Foto © Modern Adventure Pro Cycling)
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Heroica victoria de Alex Baudin en el inicio del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con Isaac del Toro y Harold Tejada en el top 15

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El francés Alex Baudin ganó la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)
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El boyacense Einer Rubio fue uno de los grandes animadores del Giro de Italia 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
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