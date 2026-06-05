Ben Oliver da el batacazo y le gana a los de la máxima categoría el Tour de Valonia 2026

El Tour de Valonia 2026 quedó en manos de Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling). El neozelandés, de 29 años, salió victorioso en la última etapa y terminó ganándole el duelo a los Wolrd Tour, en un accidentado final.

El podio de la carrera europea del calendario UCI lo completaron el estadounidense Riley Sheehan (NSN Cycling Team) y el belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), quienes ocuparon 2° y 3°, respectivamente.

Oliver, que consiguió su primer título en su carrera profesional, alcanzó la tercera corona para Nueva Zelandia en esta prueba y sucedió en el palmarés a su compatriota Corbin Strong, campeón del año pasado.

En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven escarabajo Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), que perdió la camiseta de la montaña en la jornada final, fue gran animador de la carrera, mientras que el sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team) no tuvo mucha figuración y terminó en posiciones intermedias a más de 45 minutos del ganador

Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Bassenge – Aubel (176,5 km)

1 Ben Oliver Modern Adventure Pro Cycling 4:08:44 2 Killian Théot Van Rysel Roubaix m.t. 3 Arnaud De Lie Lotto Intermarché m.t. 4 Anders Foldager Team Jayco AlUla m.t. 5 Daan Depuydt Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions m.t. 6 Yorben Lauryssen Tarteletto – Isorex 0:21 7 Michiel Lambrecht Team Flanders – Baloise 0:21 8 Pelayo Sánchez Movistar Team 0:21 9 Francesco Parravano Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente 0:21 10 Olivier Godfroid Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions 0:21





Clasificación General Final

