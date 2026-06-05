El Bahrain Victorious confía en su escalador Santiago Buitrago para un Dauphiné que estrena nombre

Luego de abandonar el Giro de Italia por una caída, el bogotano Santiago Buitrago afrontará con el Bahrain Victorious, la primera carrera por etapas de preparación para la próxima Gran Vuelta, el Tour de Francia: el recién renombrado Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes conocido como Critérium du Dauphiné.

Además de su nueva identidad, que rinde homenaje a la región anfitriona y a su compromiso con el evento, la carrera se mantiene fiel a su formato tradicional. En su 78ª edición, contará con ocho etapas desde el 8 de junio hasta el 15 de junio, a lo largo de un recorrido predominantemente montañoso.

Junto al escarabajo estarán el italiano Alberto Bruttomesso, el español Pello Bilbao, el belga Vlad Van Mechelen, los eslovenos Matej Mohorič y Matevž Govekar, así como los alemanes Nikias Arndt y Phil Bauhaus.

“Será una carrera muy exigente, pero aprovecharemos las diferentes fortalezas de nuestros corredores para buscar buenos resultados. En cuanto a las etapas de montaña y los finales en alto, nuestro hombre será Buitrago. Sin embargo, regresa a la competición tras su caída en el Giro de Italia. Aunque sus lesiones no fueron graves, tuvo que descansar un par de semanas. Veremos cómo transcurren los primeros días y cómo se siente hacia el final de la semana”, dijo el director deportivo del equipo Michal Golaś.

Con más de 1200 kilómetros desde Vizille hasta Plateau de Solaison, la carrera francesa ofrece oportunidades para especialistas en escapadas y escaladores que aspiren a la clasificación general, pero también permitirá que los velocistas brillen. La primera etapa y las tres últimas serán exigentes pruebas de montaña, mientras que las cuatro restantes incluyen una contrarreloj por equipos y tres jornadas con desnivel, de las cuales solo una podría ser apta para velocistas puros.