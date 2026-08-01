Remco Evenepoel le gana el duelo a Richard Carapaz en la cuadragésima quinta edición de la Clásica San Sebastián

En un final lleno de emociones, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) ganó la cuadragésima quinta edición de la Clásica de San Sebastián y alcanzó su cuarto título en la tradicional carrera ciclística española de un día, que contó con 221,2 exigentes kilómetros de recorrido.

Los puesto de honor de la famosa ‘Klasikoa’ los completaron el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) y el británico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), quienes ocuparon el 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.



Richard Carapaz, Remco Evenepoel y Ben Tulett, en el podio de la Clásica San Sebastián 2026. (Foto © Visma | Lease a Bike)

El mejor colombiano fue el zipaquireño Brandon Rivera (Netcompany INEOS), quien cumplió una aceptable actuación y terminó en el puesto 24° a más de un minuto del ganador. Los otros cuatro escarabajos que tomaron la salida no terminaron la prueba.

En las 45 ediciones que se han disputado de la ‘Clásica Vasca’, nunca un ciclista latinoamericano había logrado ocupar un lugar en el podio. España es el país más ganador con 12 triunfos, seguido ahora de Bélgica e Italia con 7 victorias cada uno..

Resultados (Donostia San Sebastián Klasikoa) (1.UWT)

San Sebastián – San Sebastián (221,2 km)

1 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 5:23:10 2 Richard Carapaz EF Education – EasyPost m.t. 3 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike 0:29 4 Christian Scaroni XDS Astana Team 0:29 5 Pello Bilbao Bahrain – Victorious 0:29 6 Giulio Ciccone Lidl – Trek 0:29 7 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG 0:29 8 Marc Hirschi Tudor Pro Cycling Team 0:29 9 Marcel Camprubí Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:29 10 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 0:29