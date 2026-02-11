“Al final, las fuerzas estuvieron niveladas y supimos estar bien”: Nairo Quintana tras terminar 7° en el Tour de Omán

El boyacense Nairo Quintana luchó hasta el final en el Tour de Omán y tras buena actuación en las duras rampas de Green Mountain terminó en un meritorio 6° puesto a 16 segundos del italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quien ganó la última etapa.

“El final de la etapa de hoy fue muy duro, muy agresivo. Todo el día se fue my rápido, sobretodo en el llano. Al final, las fuerzas estuvieron niveladas, supimos estar bien y terminar dentro de los diez primeros”, dijo el escarabajo de Cómbita, en declaraciones recogidas por la escuadra telefónica.

Gracias a su destacada actuación a los largo de las cinco exigentes jornadas, el colombiano del Movistar Team terminó en el 7° puesto de la clasificación general a 52 segundos del campeón.

“Ha sido un balance bueno para el equipo con dos hombres entre los diez primeros, bueno así terminamos este Tour de Omán y nos vemos en el UAE Tour”, concluyó Quintana, quien está teniendo un buen inicio de temporada, mejor de lo esperado.