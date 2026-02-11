Juliana Londoño será la representación colombiana en la Setmana Ciclista; Demi Vollering la gran favorita

Las mejores ciclistas del mundo se verán las caras en la Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunidad Valenciana, que afronta desde este jueves 12 en Gandia, hasta el próximo domingo 15 en Valéncia, su edición número 10. Entre las participantes e encuentra la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL).

Afianzada como una de las carreras más importantes del calendario internacional, la carrera española contará con 13 equipos UCI WorldTeam y grandes escuadras, que garantizan una participación de lujo con la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) y la mexicana Romina Hinojosa (Lotto Intermarché Ladies).



Demi Vollering, campeona de la Setmana Ciclista-Vuelta a la Comunidad Valenciana Femenina 2025. (Foto © Setmana Ciclista)

Entre las grandes estrellas que estarán presentes destaca la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), que tratará de revalidar su brillante triunfo de 2025. Sus randes rivales para la victoria final: Ashleigh Moolman-Pasio, subcampeona de la Setmana en 2023, Magdeleine Valleires, campeona del mundo, y Liane Lippert, quinta en 2025.

Junto a ellas, se destacan ciclistas como Cecilie Uttrup Ludwig (CANYON//SRAM zondacrypto), Thalita de Jong (Human Powered Health), la campeona de España Sara Martín (Movistar Team), Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team), Pauliena Rooijakkers y Maeva Squiban (UAE Team ADQ), Maron Bunel (Team Visma | Lease a Bike) o Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi).

Un recorrido abierto a los ataques y las sorpresas

Serán en total 481,5 kilómetros repartidos en 4 etapas que ofrecerán oportunidades para ciclistas de diferente perfil. Sprints, oportunidades para las cazaetapas y dos jornadas montañosas que dejan una carrera muy abierta en la que la fortaleza individual se une con la colectiva y la capacidad estratégica de los equipos.

1ª etapa: Gandia – Gandia 121 km

2ª etapa: Vila-real – Vila-real 115,5 km

3ª etapa: Agost – La Nucia 128 km

4ª etapa: Sagunt – València – 117 km