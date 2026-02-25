Vuelta al Tolima: 1-2 para el Sistecrédito en el prólogo de la rama femenina con Laura Rojas y Natalia Garzón

La campeona nacional de ruta, Laura Daniela Rojas salió victoriosa en la jornada inaugural de la Vuelta al Tolima 2026 en la rama femenina. La corredora del Team Sistecrédito fue la mejor del prólogo en Venadillo, registrando un tiempo de 5:52″.

La pedalista huilense fue la más veloz en la crono de la ronda tolimense, compuesta de 3,9 kilómetros. Rojas voló en el ejercicio al cronómetro, conquistando otro triunfo más en la presente temporada tras el conseguido en la prueba de ruta del campeonato nacional.

A la ciclista del Sistecrédito la escoltó su compañera de equipo Natalia Garzón a un segundo. El podio lo completó Camila Valbuena (Bogotá IDRD), quien perdió 3 segundos con la ganadora.

La carrera tolimense para las damas continuará este jueves con la primera etapa en línea, que se disputará en el municipio del Guamo.

RESULTADOS DEL PRÓLOGO