Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard sigue intratable y suma su cuarta victoria con Egan Bernal en el top 10

¡Lo hizo de Nuevo! Jonas Vingegaard no le dio espacio a sus rivales y ganó la etapa 16° del Giro de Italia, luego de recorrer 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì. El jefe de filas del Visma | Lease a Bike completó cuatro victorias y buscará igualar los seis triunfos que logró el esloveno Tadej Pogacar en su debut en 2024.

Después de más de un minuto, el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) cruzaron la línea de meta en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En cuanto a los escarabajos, los dos tuvieron un gran día. Egan Bernal (Netcompany Ineos) ingresó en la 7° puesto a 2:04 del ganador, luego de realizarle un gran trabajo a su compañero de equipo, el neerlandés Thymen Arensman, quien entró en la 4° posición, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) volvió a ser protagonista de la fuga llegando en la casilla 26° a más de 11 minutos.



Egan Bernal terminó 7° en la etapa 16 del Giro de Italia 2026. (Foto © Netcompany Ineos)

Con relación a la clasificación general individual, el escandinavo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) afianzó si liderato, el podio parcial lo completan Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y Thymen Arensman (Netcompany INEOS).

La jornada para escaladores salió de territorio suizo, de la capital del cantón del Tesino y del distrito de Bellinzona. En el último tramo el pelotón encaró la subida a Carì (11,6 km al 8%), tras subir cuatro puertos categorizados en la parte inicial.



Einer Rubio, protagonista de la fuga en la etapa 16 del Giro de Italia 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

Muchos atacantes lo probaron desde el comienzo, entre ellos el colombiano Einer Rubio (Movistar Team), el australiano Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) y el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG), entre otros, pero todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.

La ronda italiana vivirá este miércoles, la etapa 17, diseñada sobre 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo que incluye tres premios de montaña de tercera categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.



Jonas Vingegaard, ganador de la etapa 16 del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 16 | Bellinzona – Carì (113 km)

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 2:57:40 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 1:09 3 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe 1:11 4 Thymen Arensman Netcompany INEOS 1:14 5 Derek Gee Lidl – Trek 1:18 6 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 1:34 7 Egan Bernal Netcompany INEOS 2:04 8 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team 2:18 9 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 2:55 10 Wout Poels Unibet Rose Rockets 3:04 11 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious ,, 12 Chris Harper Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:17 13 Ben O’Connor Team Jayco AlUla 3:48 14 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team ,, 26 Einer Rubio Movistar Team 11:33



Jonas Vingegaard, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificación General Individual