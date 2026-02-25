Tour de Ruanda: Mathijs De Clercqe le gana el duelo a Moritz Kretschy en la cuarta etapa

La cuarta etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de Mathijs De Clercq (Soudal Quick-Step Devo Team). El joven belga fue el mas fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 127,2 kilómetros entre los distritos de Karongi y Rubavu.

El corredor europeo, de 20 años, que consiguió su primer triunfo como profesional, le ganó el duelo al alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team). Tercero entró el belga Mauro Cuylits (Lotto – Groupe Wanty).



Mathijs De Clercq, ganador de la cuarta etapa del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)

Con relación al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 62° a más de 24 minutos del ganador.

En cuanto a la clasificación general, neerlandés Jurgen Zomermaand (Development Team Picnic PostNL) le cedió el liderato al pedalista teutón Moritz Kretschy (NSN Development Team).

La carrera africana continuará este jueves con la quinta etapa, una jornada ondulada de 82 kilómetros, que se disputará en el distrito costero de Rubavu, situado a orillas del lago Kivu en el oeste de Ruanda.

🚨BREAKING NEWS🚨



Belgian rider Matthijs De Clercq of Soudal Quick-Step Devo Team wins Stage 4 of the #TdRwanda2026, Karongi to Rubavu, raced over a distance of 127.2 kilometers. #RBASports #TdRwanda2026 pic.twitter.com/QN8NykHfsP — Rwanda Broadcasting Agency (RBA) (@rbarwanda) February 25, 2026

Tour du Rwanda (2.1)

Resultados etapa 4 | Karongi – Rubavu (127,2 km)

1 Mathijs De Clercq Soudal Quick-Step Devo Team 3:05:55 2 Moritz Kretschy NSN Development Team m.t. 3 Mauro Cuylits Lotto – Groupe Wanty 1:02 4 Finlay Tarling NSN Development Team 2:15 5 Zac Marriage NSN Development Team 2:15 6 Hodei Muñoz Soudal Quick-Step Devo Team 2:15 7 Jacob Bush Development Team Picnic PostNL 2:15 8 Johannes Adamietz REMBE | rad-net 2:15 9 Duarte Marivoet Lotto – Groupe Wanty 2:15 10 Merhawi Kudus Selección de Eritrea 2:15 62 Jhonatan Guatibonza Movistar Team Academy 24:58



Moritz Kretschy, nuevo líder del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)

Clasificación General Individual