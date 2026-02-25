Brandon Vega se impone en el inicio cronometrado de la Vuelta al Tolima 2026

Una emocionante lucha contra el cronómetro dio inicio a la ronda tolimense en la que tomaron la salida 150 ciclistas, de 20 equipos. Brandon Vega se convirtió en el primer líder de la Vuelta al Tolima 2026, al imponerse en el prólogo de 3,9 kilómetros que se disputó por las calles del municipio de Venadillo.

El corredor bogotano del GW Erco Sportfitness firmó el triunfo con un tiempo de 4:59” a una velocidad media de 46,96 km / h., superando al antioqueño Walter Vargas (Team Medellín-EPM) por 2 segundos y al cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia) por 4 segundos.

El top 5 del ejercicio al cronómetro lo completaron el tolimense Róbignzon Oyola (Team Medellín-EPM) y el carmelitano Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), ambos a 6 segundos del ganador.

La carrera tolimense continuará este jueves con la primera etapa en línea que se disputará entre la ciudad de Ibagué y el municipio del Guamo.



Brandon Vega, primer líder de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Resultados del Prólogo