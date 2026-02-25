Ruta
Brandon Vega se impone en el inicio cronometrado de la Vuelta al Tolima 2026
Una emocionante lucha contra el cronómetro dio inicio a la ronda tolimense en la que tomaron la salida 150 ciclistas, de 20 equipos. Brandon Vega se convirtió en el primer líder de la Vuelta al Tolima 2026, al imponerse en el prólogo de 3,9 kilómetros que se disputó por las calles del municipio de Venadillo.
El corredor bogotano del GW Erco Sportfitness firmó el triunfo con un tiempo de 4:59” a una velocidad media de 46,96 km / h., superando al antioqueño Walter Vargas (Team Medellín-EPM) por 2 segundos y al cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia) por 4 segundos.
El top 5 del ejercicio al cronómetro lo completaron el tolimense Róbignzon Oyola (Team Medellín-EPM) y el carmelitano Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), ambos a 6 segundos del ganador.
La carrera tolimense continuará este jueves con la primera etapa en línea que se disputará entre la ciudad de Ibagué y el municipio del Guamo.
Resultados del Prólogo
|1
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|4:59
|2
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|0:02
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:04
|4
|Róbingzon Oyola
|Team Medellín-EPM
|0:06
|5
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|0:06
|6
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:08
|7
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:09
|8
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:09
|9
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:09
|10
|Johan Colón
|GW Erco Sportfitness
|0:11
“Estoy muy contento, ganar en Colombia es muy duro”: Brandon Vega tras imponerse en el inicio de la Vuelta al Tolima
Revalidando su categoría tras el gran inicio de año en la Vuelta al Táchira -siendo podio, ganador de etapa y campeón extranjero en Venezuela- el bogotano Brandon Vega se impuso en el prólogo de la Vuelta al Tolima 2026, siendo el único corredor que registró un tiempo por debajo de los cinco minutos en los cuatro kilómetros de recorrido.
“Estoy muy contento, ganar en Colombia es muy duro, enfrentarse a los corredores que hay es complejo. Hay que seguir trabajando la cabeza y seguir creyéndomela”, dijo Rojas, corredor del Team GW Erco Sporfitness.
El pedalista bogotano, fiel a sus condiciones, detuvo el cronómetro en 4’59”, superando por dos segundos a Walter Vargas (Team Medellín-EPM) y por 4 a Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quienes fueron segundo y tercero respectivamente en la jornada inicial de la ronda tolimense.
“Creo que la pista y la habilidad que tengo me dio para este resultado. Este año comprobé que puedo estar adelante, ganarle a especialistas es un orgullo y motivación para mí”, concluyó el ciclista capitalino.
*Con Información Prensa GW Erco Sporfitness
Vuelta a República Dominicana: Wilmar Paredes 1° y Álvaro Hodeg 3° en el segundo capítulo
Finalizó la segunda etapa de la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana 2026 y los colombianos se hicieron volver a sentir como lo esperado. La victoria le correspondió al Team Medellín – EPM con Wilmar Paredes.
El antioqueño respondió a las expectativas y fue el más rápido en el segundo día de competencias, una jornada llana que se llevó a cabo en Santo Domingo, en un trayecto distancia de 133 kilómetros.
El corredor paisa fue el más rápido en el sprint final, derrotando al costarricense Jason Huertas (Team La Romana). En tercer lugar entró Álvaro Hodeg (Team Medellín – EPM), con el mismo tiempo de su compatriota.
En la clasificación general individual, el dominicano Danielky Cedeño (Team La Romana) sigue al frente. El pedalista local aventaja por cuatro segundos a Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM). El podio parcial lo completa el tico Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago).
Este jueves se correrá la tercera etapa de la ronda dominicana, una jornada montañosa, saliendo de Santa Domingo para terminar en Rancho Arriba. El recorrido de 158 kilómetros tendrá cuatro puertos categorizados.
Vuelta Independencia Republica Dominicana
Resultados Etapa 2 | Santo Domingo -> Santo Domingo (133 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|3:00:42
|2
|Jason Huertas
|Team La Romana
|m.t.
|3
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|4
|Damien Urciel
|Team Madras Cycling
|m.t.
|5
|Steven Polanco
|Verrazano-Santiago
|m.t.
|6
|Mathieu Pellegrin
|Team Madras Cycling
|m.t.
|7
|Ronald Geran
|Team Cama CDD
|m.t.
|8
|Roger Marte
|Inteja-IMCA
|m.t.
|9
|Jhonatan Ogando
|El Boro Cycling Team
|+ 03:01
|10
|Rapahel Lautone
|Team Madras Cycling
|m.t.
Clasificaciones Completas
Vuelta al Tolima: 1-2 para el Sistecrédito en el prólogo de la rama femenina con Laura Rojas y Natalia Garzón
La campeona nacional de ruta, Laura Daniela Rojas salió victoriosa en la jornada inaugural de la Vuelta al Tolima 2026 en la rama femenina. La corredora del Team Sistecrédito fue la mejor del prólogo en Venadillo, registrando un tiempo de 5:52″.
La pedalista huilense fue la más veloz en la crono de la ronda tolimense, compuesta de 3,9 kilómetros. Rojas voló en el ejercicio al cronómetro, conquistando otro triunfo más en la presente temporada tras el conseguido en la prueba de ruta del campeonato nacional.
A la ciclista del Sistecrédito la escoltó su compañera de equipo Natalia Garzón a un segundo. El podio lo completó Camila Valbuena (Bogotá IDRD), quien perdió 3 segundos con la ganadora.
La carrera tolimense para las damas continuará este jueves con la primera etapa en línea, que se disputará en el municipio del Guamo.
RESULTADOS DEL PRÓLOGO
|1
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|11:21:14
|2
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:01
|3
|Camila Valbuena
|Bogota IDRD
|0:03
|4
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|0:06
|5
|Diana Peñuela
|Team Sistecredito
|0:07
|6
|Erika Botero
|Team Sistecredito
|0:11
|7
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecredito
|0:14
|8
|Karen Virviescas
|team Bacx
|0:14
|9
|Zara Lamprea
|Ciclismo Capital
|0:15
|10
|Mariana Herrera
|Ciclismo Capital
|0:15