Noemi Rüegg gana la última etapa del Tour Down Under y consigue su segundo título consecutivo

La ciclista suiza Noemi Rüegg y sus compañeras de equipo lo dieron todo en la jornada final del Tour Down Under 2026 y el trabajo dio sus frutos: la joven pedalista del EF Education-Oatly se alzó con la victoria de etapa y el título de la general.

“Esto fue gracias al trabajo del equipo. Sinceramente, no me di cuenta de que lo había logrado hasta la meta. Estaba muy concentrada en la última subida, y luego me centré en cubrir todos los ataques de las pedalistas del UAE. Sabía que tenía que aguantar los ataques y que si llegaba a los últimos 500 metros con ellas, era difícil ganar”, dijo Rüegg, en declaraciones recogidas por su equipo.



Noemi Rüegg celebrando el título del Santos Tour Down Under con sus compañeras. (Foto EF Education-Oatly © Zac Williams)

Los puestos de honor de la carrera australiana los completaron las españolas del UAE Team ADQ: Mavi García 2° y Paula Blasi 3°, quienes escoltaron a la corredora suiza de 24 años.

En cuanto a la única colombiana en competencia, Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) finalizó en la casilla 56° a más de 11 minutos de la bicampeona.

Santos Women’s Tour Down Under (2.WWT)

Resultados Etapa 3 | Norwood – Campbelltown (126,5 km)

1 Noemi Rüegg EF Education-Oatly 3:24:02 2 Mavi García UAE Team ADQ 0:01 3 Paula Blasi UAE Team ADQ ,, 4 Dominika Włodarczyk UAE Team ADQ 0:02 5 Sarah Van Dam Team Visma | Lease a Bike 0:12 6 Nina Buijsman Human Powered Health ,, 7 Ella Wyllie Liv AlUla Jayco ,, 8 Mireia Benito AG Insurance – Soudal Team ,, 9 Amanda Spratt Lidl – Trek ,, 10 Lotte Claes Fenix-Premier Tech ,, 57 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 9:25

Clasificación General Individual