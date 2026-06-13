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¡Giro inesperado! Alejandro Pamplona pasa a liderar la Vuelta a La Fría tras corrección de resultados

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Hace 1 hora

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Alejnadro Pamplona ganó el prólogo de la Vuelta a La Fría 2026 (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Diego Camargo le da otra victoria al Team Medellín-EPM en el Tour de Beauce; Wilmar Paredes nuevo líder

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El boyacense Diego Camargo ganó la segunda etapa del Tour de Beauce 2026. (Foto © Tour de Beauce)
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12 junio, 2026

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El bega Maxim Van Gils ganó la sexta etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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Tom Lambert se queda con el prólogo del Tour de Beaujolais; Jaider Muñoz el mejor colombiano

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12 junio, 2026

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El francés Tom Lambert ganó el prólogo del Tour de Beaujolais 2026. (Foto Facebook © Tom Lambert)
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