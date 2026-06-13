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Ruta

Jaider Muñoz, nuevo líder de la montaña en la edición 34 del Tour de Beaujolais

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Hace 4 horas

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El antioqueño Jaider Muñoz, luciendo la codiciada camiseta de las pepas rojas. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
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¡En racha ganadora! Santiago Mesa suma su segunda victoria en el Gran Premio JN

Publicado

Hace 60 mins

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13 junio, 2026

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El sprinter antioqueño Santiago Mesa ganó la cuarta etapa del Gran Premio Jornal de Noticias 2026. (Foto © Federação Portuguesa de Ciclismo)
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Ruta

Tour de Beauce: Wilmar Paredes termina 5° en la contrarreloj individual y sigue líder

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Hace 2 horas

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13 junio, 2026

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Wilmar Paredes, líder del Tour de Beauce 2026. (Foto © Team Medellín – EPM)
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Clásica Rubén Darío Gómez: Mauricio Zapata gana la crono inicial entre los sub-23

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Hace 3 horas

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13 junio, 2026

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Mauricio Zapata ganó de la crono inicial en la Clásica Rubén Darío Gómez 2026. (Foto © Prensa Clásica Ciclística Rubén Darío Gómez)
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