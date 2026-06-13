Jaider Muñoz, nuevo líder de la montaña en la edición 34 del Tour de Beaujolais

En la clasificación de los premios de montaña del Tour de Beaujolais 2026, el antioqueño Jaider Muñoz, del Team Sistecrédito, pero que en esta carrera compite representando a la Selección Colombia, se convirtió en el mejor escalador de la carrera francesa y asumió el liderato de los premios de montaña.

El escalador paisa, que terminó en el top 10 de la segunda etapa, logró sumar 8 puntos en el puerto montañoso del Col de Favardy y otro más en el GPM du jour para apoderarse de la codiciada camiseta de las pepas rojas, luego de días de competencia.



Jaider Muñoz, el mejor colombiano en el Tour de Beaujolais. (Foto RMC © Gilberto Chocce)

En cuanto a la etapa, Joseph Brookes (AVC Aix Provence Dole) fue el ganador en una jornada montañosa de 164 kilómetros que se disputó en los alrededores de Cours (Ródano). El británico cruzó la meta primero por delante de los franceses Paul Conor (Vendée U-Primeo Energie) y Corentin Lequet (Team Atria-Clermont-Ferrand).

La carrera francesa finalizará este domingo con la disputa de la tercera y última etapa, otra jornada montañosa de 150 kilómetros por los alrededores de Villié Morgon, donde conoceremos al sucesor del francés Louis Ferreira, campeón el año pasado.