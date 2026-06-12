Diego Camargo le da otra victoria al Team Medellín-EPM en el Tour de Beauce; Wilmar Paredes nuevo líder

Se disputó la temida etapa reina en el Tour de Beauce 2026 y los escarabajos siguieron dando de qué hablar en territorio canadiense. Esta vez la victoria le correspondió a Diego Camargo (Team Medellín-EPM), luego de recorrer 168,9 kilómetros entre Lac-Mégantic y Mont Mégantic.

Los colombianos volvieron a ser grandes animadores, esta vez de la tercera jornada haciendo el 1-2. Wilmar Paredes entró segundo a la rueda de su compatriota y tercero se reportó el estadounidense Tim McBirney (Project Echelon Racing).



Diego Camargo y Wilmar paredes hacen en el 1-2 en la tercera etapa del Tour de Beauce 2026. (Foto © Tour de Beauce)

El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se convirtió en nuevo líder, y quedó a dos jornadas de sumar otro título a su palmarés deportivo. El corredor paisa le arrebató el liderato al británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery).

La carrera canadiense continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 7,9 kilómetros en la ciudad de Quebec, mundialmente famosa por su fuerte herencia francófona.