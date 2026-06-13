Tour de Beauce: Wilmar Paredes termina 5° en la contrarreloj individual y sigue líder

El pedalista antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM) mantuvo el liderato en el Tour de Beauce, luego de finalizar en el 5° puesto en la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 7,9 kilómetros, que se diputó en la ciudad de Québec.

El escarabajo mantuvo el liderato de la prueba norteamericana escoltado por su compatriota, el boyacense Diego Camargo. El podio parcial lo completa el estadounidense Tim McBirney (Project Echelon Racing) a 55 segundos del líder.

La jornada al cronómetro quedó en manos del canadiense Jacob Roy, tras ser el mejor de la crono con un tiempo de 10 minutos y 4 segundos, superando por solo dos segundos a su compatriota Joel Plamondon.

La trigésimo octava edición de la carrera canadiense finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada ondulada de 132,6 kilómetros por los alrededores de Saint-Georges, donde conoceremos al sucesor del colombiano Diego Camargo, campeón el año pasado.

Tour de Beauce (2.2)

Resultados Etapa 4 (CRI) | Québec – Québec (7,9 km)

1 Jacob Roy Les Régis p/b GROUPE AUTOMAX 10:04 2 Joel Plamondon Québec 0:02 3 Marshall Erwood Whoosh – NZ Cycling Project 0:02 4 Nicolas Gauthier Les Rouleurs 0:02 5 Wilmar Paredes Team Medellín – EPM 0:03 6 Tim McBirney Project Echelon Racing 0:08 7 Robin Plamondon Vélo Cartel Racing / Siboire 0:11 8 Diego Camargo Team Medellín – EPM 0:12 9 Laurent Gervais Project Echelon Racing 0:12 10 Jérôme Gauthier Project Echelon Racing 0:15

Clasificación General Individual